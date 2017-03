«Clint Eastwood nos robó caramelos»

Por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles desfilará mañana la flor y nata de Hollywood. Se entregan los Oscar, los galardones cinematográficos más prestigiosos del mundo, pero lo que importa es el glamur. A su alrededor cientos de periodistas venidos de más de 130 países intentarán cazar el premio gordo, poder hablar veinte segundos con Leonardo Di Caprio, Meryl Streep o Ryan Gosling, por ejemplo. Cristina Teva (Madrid, 1979) cumple la próxima madrugada (Movistar+, a partir de las 2.00 horas) once años cubriendo la ceremonia.

¿Se respira tanto glamur como parece por televisión?

Digamos que el glamur lo tienen, o no, los invitados. ¡Pero no decepcionan en absoluto! Es emocionante ver a tantos artistas juntos desfilando cada año. Hay varios carriles, por llamarlos de alguna manera; nosotros estamos en el de prensa, que es por donde pasan la mayoría de actores, y luego está el VIP, por donde llega Leonardo Di Caprio todos los años. Allí es imposible acceder y cada vez pasan más intérpretes por él. Cada vez hay más medios y es más complicado trabajar.

Este año hay una gran favorita, 'La, La, Land'. ¿Triunfará o se quedará por el camino?

Según las predicciones, se llevará diez estatuillas; mucho tendrían que cambiar las cosas... Pero da igual lo que suceda la noche de los Oscar, su gran triunfo ha sido gustar a casi todo el mundo.

¿Suele acertar en sus quinielas?

A veces. Pero cuando acierto no tiene mucho mérito, teniendo en cuenta todo lo que leo sobre las películas.

¿Cuál es la película, de las nominadas, que más le ha gustado este año?

¡'Moonlight', sin duda! Me emociona la poesía de una historia tan humana.

¿La mejor cualidad para 'cazar' en la alfombra roja?

Dominio del inglés, rapidez, concentración, dominar el protocolo, haber visto todas las películas y saber de lo que hablas.

¿De todos los que se han parado ante usted estos años, quién le ha hecho más ilusión?

Penélope Cruz, Javier Bardem, Clint Eastwood, George Clooney, Rachel Weisz, Anthony Hopkins, Jodie Foster, Will Smith, Tereji P. Henson, Marion Cotillard, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey... ¡Son tantos! Once años cunden mucho (risas).

¿Qué ocurrió con Jared Leto el año pasado?

Yo me acerqué y le pregunté cómo estaba, para no entrarle directamente. Entonces él bromeó y me dijo 'ah, ¿esa es tu pregunta?', y se marchó sin más. Creo que el pobre chico (lo dice irónicamente) hizo una broma que supongo que en la traducción perdió el sentido, sin más.

¿Es cierto que Clint Eastwood le robó caramelos?

Sí, de menta, los favoritos de mi compañero Guillermo de Mulder. Siempre los lleva a la alfombra para tener buen aliento y aquel año estaban muy a mano... Yo le preguntaba a Eastwood sobre el bien y el mal, el sentido de la guerra... a raíz de la película 'Cartas desde Iwo Jima', pero pasaba olímpicamente de mí porque estaba más pendiente de los caramelos. Pero él nos puede robar lo que quiera.

¿No le parece machista que a las actrices solo se le pregunte de moda?

¡Totalmente de acuerdo! Pero después de pelear mucho este tema, lo único que han logrado es que también les pregunten a los actores por su diseñador, incluso les hacen planos posando. Yo jamás hago esa pregunta.

Este año parece que la gala va a estar más movidita, políticamente hablando.

Todo apunta a que sí, incluso el productor de la gala Michael de Luca ha invitado a los candidatos a expresarse libremente.

¿Y qué le parece Jimmy Kimmel como presentador?

Creo que presentar los Oscar es muy arriesgado, es complicado encontrar el equilibrio, lucirte esa noche sabiendo que no eres el protagonista... Kimmel es muy popular en EEUU y tiene tablas, pero a ver qué pasa.

¿Cuando acaba el directo, es más difícil pillar taxi o encontrar mesa en algún restaurante de la zona?

(Carcajada) Cuando acaba el directo lo complicado es salir de la propia alfombra con tanto control de seguridad. Todo lo demás es una batalla, pero el cine se lo merece todo.