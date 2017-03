ZAPATERO A TUS ZAPATOS

A cada una de nuestras cadenas nacionales le distingue un género. Y lo más aconsejable es que tiren de ellos, que son los que mejores resultados les dan, aunque a algunas sus productos estrella les están saliendo rana últimamente. Pero bueno, quien tuvo, retuvo. Pese a que los grandes hermanos y 'Sálvame' no atraviesan su mejor etapa, no hay duda de que a Telecinco lo que mejor se le da son los 'realitys' y el jaleo rosa. En cuanto intenta ponerse seria pincha por todas partes. Por su parte, Antena 3 donde es especialista es en la ficción, aunque 'Pulsaciones' no haya funcionado como se esperaba. Siempre hay excepciones. Pero en lo que la cadena de San Sebastián de los Reyes casi nunca acierta -excepto con 'Tu cara me suena'- es en entretenimiento. 'Top Chef' nunca ha obtenido cifras espectaculares, pero la última edición no lleva ni dos galas y ya se ha desinflado. La Sexta en el escenario en el que mejor se maneja es en el de la información. Ahora le está sacando menos rédito porque la actualidad política está más o menos calmada, pero en cuanto se agita la emisora verde se vuelve referente. Por ello experimentos como 'Tú sí que sí' de Pedroche no encuentran buen acomodo en su parrilla. Se despide con más pena que gloria.

¿Y Cuatro? Pues la cadena roja de Mediaset es experta en trospideces. Ninguna saca más provecho a frikis y personajes variopintos que ella. Como prueba de ello ahí están las cenas de Sobera, que funcionan de maravilla cada noche, y eso que hay comensales para darles de comer aparte. El miércoles estrenó también nuevos episodios de 'Los Gipsy Kings', ese formato que retrata a cuatro familias gitanas célebres. Fue más de lo mismo, mucho topicazo y todo bien exagerado. Las Salazar se dieron una vuelta por el barrio de Chueca y alucinaron con una tienda. Los Jiménez estrenaron 'sofares' y estaban la mar de felices. Y a los Montoya les sacudió un runrunrun maravilloso. La presentación de la nueva temporada no pudo ser mejor, con un dato final del 10,8% de cuota de pantalla. ¿El truco? El acabado final que le da Cuatro, que le sabe sacar punta hasta a lo más tonto.