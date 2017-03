El martes, Cuatro emitió por fin el primero de los cuatro programas de 'Proyecto Bullying', espacio con el que la cadena, de la mano de Jesús Vázquez, quiere concienciar sobre el tema del acoso escolar. Poca broma con esto. Las estadísticas dicen que en el mundo, dos de cada diez alumnos sufren algún tipo de 'bullying', que es como se conoce al acoso escolar. El programa llega rodeado de polémica porque la Fiscalía de Menores ha impedido que se mostrasen imágenes de acosados, acosadores y padres de las víctimas. Se han distorsionado las voces y se han pixelado y ocultado los rostros, lo que evita una inmediata empatía, uno de los objetivos del programa -algo descafeinado por esto- que debía ser de obligada proyección en los colegios. Sin embargo, Cuatro lo presentó para mayores de 16 años, lo que tampoco ayuda.

Aunque Jesús Vázquez ya había mostrado anteriormente en algún otro formato su lado más solidario, lo cierto es que está demasiado encasillado en el entretenimiento. Fue una sorpresa verle coger de la mano a la joven víctima de acoso de este primer programa, abrazarla, hacerle ver que no está sola. Eso emociona. Poca broma y muchas lágrimas. A la víctima se le dio una mochila con una cámara oculta para que se pudiera ver el acoso. Más bien oír, porque verse no se pudo mostrar nada, pero sí que escuchó. Acoso verbal, no físico, ¡ojo!, que también existe. Además de la víctima hablaron sus padres y una psicóloga, pero nadie del colegio. Habría que preguntarse cuánta culpa tienen muchos educadores por permitir, incluso por propiciar por acción u omisión, algunos casos de bullyng. Algo están haciendo mal.

También rostros populares de Mediaset, muchos de los cuales, como el propio Jesús Vázquez, reconocieron haber sufrido 'bullying' en sus años escolares. Pero lo más emocionante fue la reunión con algunos compañeros de la víctima. Hasta que no vieron las imágenes, ninguno se podía imaginar lo que estaba viviendo la joven acosada. Para ellos fue un shock comprobar lo que pasaba en el pupitre de al lado. Al final, todos la abrazaron gritando '¡piña, piña, piña!' para mostrarle su apoyo. Ese es el camino para que algo comience a cambiar.