BAJAS EN REDES

El domingo por la noche el regreso de 'Salvados', el espacio estrella de La Sexta, conseguía convertirse en 'trending topic'. Es algo que sucede a menudo, por lo que no sería llamativo, de no ser porque el tema del programa era la adicción al móvil y apuesto a que gran parte de los tuits y menciones se hicieron desde este aparato. Paradojas de la tele. Évole volvió con un tema con trampa: ¿somos adictos al móvil? La respuesta la dio un psicólogo que aseguró que el uso excesivo de este artilugio no está catalogado como adicción y lo calificó como «enfermedad social».

En ese momento, con la respuesta dada por el profesional, debería haberse acabado el programa, pero lógicamente no fue así porque 'Salvados' habría durado un minuto y no podría haber sido líder de su franja, como fue. Claro, no era plan. El espacio, entonces, discurrió por no pocos lugares comunes, contándonos los peligros de los teléfonos y la de cosas que nos estamos perdiendo en este mundo extraordinario por ir pendientes de la pantallita.

El foco de atención se puso, una vez más, en el tiempo en que se usa el móvil y no en las actividades que se desarrollan con él. Porque, digo yo, no será lo mismo estar cuatro horas enganchado a un juego, que pasarlas consultando noticias, hablando con amigos o buscando artículos para comprar en aplicaciones de segunda mano. El problema no es tanto el cuánto si no el qué. Pero a Évole y su equipo les interesó más navegar por el estado de alarma con el que se relaciona habitualmente cualquier asunto tecnológico.

El caso es que, como consecuencia, de este especial el director de 'Salvados' va a aplicarse un periodo de abstinencia y durante dos semanas no usará twitter. Antes que él, por cierto, otro rostro popular ya había anunciado su salida de redes sociales. «Estoy perdiendo las ganas de compartir por Instagram ciertas cosas», dijo la actriz Paula Echevarría. Un drama. Siempre se van los mejores. Y mientras tanto ahí sigue el community manager de una marca de productos de alimentación para bebés, dando lecciones desde la red a presentadoras como Samantha Villar sobre lo que es ser buena o mala madre.