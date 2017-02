LENA Y MÁS 'GIRLS'

Reconozco que soy muy condescendiente con el universo de Lena Dunham. Me hace gracia, me sorprende su descaro, me reconcilian sus ganas de provocar, me identifico con su desorientación, me interesan sus traumas. Mi vida -y mi concepción de la vida en general- difiere bastante de la que propone la actriz y directora de la serie 'Girls' -por edad y por otras circunstancias-, pero aún así consigue acaparar mi atención. Me propone ideas que yo no pienso, vivencias que yo no experimento, sentimientos que yo no concibo. Y eso está bien. Aporta o aparta. Porque, como a Kerouac, la única gente que me interesa es la que está loca. También me da pereza a veces, que conste, incluso vergüenza ajena, pero nunca me deja indiferente. Suelto este rollo porque antes de opinar sobre 'Girls' hay que justificarse, y es que te salen 'haters' donde menos te lo esperas.

La última temporada de la serie se estrenó hace unos días en HBO. Dunham llega para echar el cierre a ese retrato generacional que ha construido a lo largo de seis años y en el que ha hablado de las incertidumbres, de los complejos, de los tropiezos, de los pequeños placeres, de la tontería que se va curando según se cumplen años. En el primer episodio no faltaron algunos clásicos: la ración de carne de Hannah, un polvo mal echado de Marnie, el puntito bestia de Adam. Eso que no falte. Habrá que ver hacia dónde quiere llevarnos Dunham, cómo desea concluir esta historia de chicas que buscan su lugar en el mundo y de chicos que rondan a su alrededor reclamando su espacio.

En la anterior tanda de capítulos, que fue la quinta, la creadora se regaló a sí misma y les regaló a sus compañeras las mejores tramas hasta el momento. Con los personajes ya bien dibujados tenía fácil jugar con ellos y dejarlos evolucionar. Todos maduraron. ¿Quiere eso decir que las cosas les fueron mejor o que actuaron de un modo más sensato? No. Crecer, envejecer, madurar no siempre trae consigo la estabilidad mental. Sospecho que sobre esta idea habrá trabajado Dunham los nuevos capítulos. Ha sido uno de los mejores hallazgos de HBO en los últimos tiempos. La cadena la va a echar de menos.