Igual estamos poniendo la venda antes de la herida, pero asusta un poco 'Proyecto Bullying'. Y asusta porque Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, ha dicho que lo van a a emitir «por coj...», que no parece la mejor forma de hacer las cosas, y mucho menos de empezar a hacerlas. También ha dicho que «los colegios no tienen perdón», con lo cual ya tiene enfrente a buena parte de la gente implicada en este problema, que es un problema de todos.

El programa aterriza en la pantalla (se estrena el martes por la noche en Cuatro) con obvias dificultades, porque la Fiscalía mandó paralizarlo en julio. Parece que la versión definitiva no es la que les habría gustado a los responsables de la cadena. En todo caso, han garantizado que van a salir cosas que «las instituciones no quieren que se sepa». Lo ha dicho Vasile con estas palabras, engordando así el número de potenciales adversarios con los que se va a encontrar el miércoles por la mañana. Ojo, que no es necesariamente negativo que Vasile diga estas cosas. Pero tendrá que demostrar que han hecho un trabajo serio, de servicio público, sin concesiones al 'show' televisivo, más un documental que un 'reality', que es el género favorito de la cadena.

De hecho, este programa se tenía que haber realizado hace tiempo. Y lo tenía que haber llevado a cabo la televisión pública. Pero TVE está a otras cosas. La guerra continúa dentro sin que parezca que la tormenta vaya a amainar, por lo menos en estos cuatro años de gobierno del PP. Y desde el punto de vista del contenido, no se observan grandes avances. Entre los pocos estrenos en la pública, la serie 'El final del camino', que no ha contado con el respaldo de la audiencia, y 'Hora Punta', que es un despropósito diario.

Vasile ha puesto al frente de 'Proyecto Bullying' a Jesús Vázquez, y eso ha sido un acierto (esperemos que no sea el único). No solo porque el gallego es un valor seguro desde el punto de vista profesional. Es también alguien a quien el espectador es capaz de ver a través de los focos; de ver a la persona, no al presentador. Ojalá el programa dé mucho que hablar, pero solo para poner sobre la mesa un debate que exige la concurrencia y la implicación de todos. No puede exigirse otra cosa a Mediaset.