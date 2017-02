Nunca antes los responsables de TVE habían abandonado al representante de España en el Festival de Eurovisión durante una rueda de prensa. Ayer, tras las acusaciones de tongo a la cadena pública, la lluvia de insultos vertidos durante la gala de selección del pasado sábado y la agresión al miembro del jurado Xavi Martínez, sucedió por primera vez. Manel Navarro (Sabadell, 1996), que defenderá el próximo 13 de mayo en Kiev (Ucrania) su canción 'Do it for your lover' ('Hazlo por tu amante'), se enfrentó en solitario a las preguntas de los periodistas en un encuentro caldeado. El cantante se vio relegado a un segundo plano mientras los medios exigían la comparecencia de Toñi Prieto, directora de Entretenimiento del canal, y de Federico Llano, jefe de la delegación española en el certamen, que pese a estar sentados en la primera fila se abstuvieron de contestar.

El que sí lo hizo fue Navarro. Un joven que se interesó por la música cuando le regalaron una guitarra a los catorce años después de abandonar su otra pasión, el fútbol, deporte en el que llegó a jugar como delantero en las categorías inferiores del C.E. Sabadell F.C. Pero antes de responder a las preguntas quiso pedir disculpas por el corte de mangas que dedicó al público presente en la gala de selección del sábado. «Quiero pedir perdón por ese gesto inapropiado. Viví un momento de gran tensión por los insultos y las amenazas que recibí. El público me hizo sentir muy mal, pero ese corte de mangas no iba para España ni para la comunidad eurofán, me sentí fatal», explicó. Su polémica elección saltó ayer al Congreso de los Diputados, donde el PSOE registró seis preguntas.

¿Entiende que no haya estado a su lado nadie de la cadena?

No me he sentido incómodo, se trataba de hablar del representante. Puedo entender que no me hayan acompañado.

No es su primera experiencia en concursos...

Todo empezó cuando mi padre subió una versión mía a internet de una canción de Justin Bieber. Se hizo viral y eso me llevó a presentarme a la segunda edición del 'talent show' de TV3 'Teen Star', y lo acabé ganando. Luego me fui de gira con el grupo 'Sweet California' como telonero, hasta que hace un año firme un contrato con mi discográfica y ahora iré a Eurovisión, algo que no me hubiera esperado nunca.

«Algo me dijeron»

¿Cómo afecta eso a su rutina, sigue estudiando?

Estoy cursando tercero de Turismo y obviamente he tenido que apartar la carrera un poquillo, aunque tengo el primer semestre aprobado entero. Aunque yo lo que de verdad quiero es dedicarme a la música. Ahora me toca mudarme a Madrid para prepararme lo mejor posible de cara a Kiev.

¿Su familia lo ha pasado mal?

Mis padres estuvieron en la gala y no fue plato de buen gusto para ellos, aunque se mostraron orgullosos de mí y por lo bien que mantuve el tipo.

¿No le regañaron por el corte de mangas?

Algo me dijeron, pero es una reacción que yo considero normal por lo que estaba viviendo allí y me privó de poder celebrar ese momento como se merecía. Pero no la considero justificable.

La RAE ya se ha quejado porque el estribillo de 'Do it for your lover' está en inglés...

La canción original estaba en inglés íntegramente, pero decidimos cambiarla al castellano excepto el estribillo porque lo veíamos más coherente si vamos a representar a este país en Eurovision. Estoy muy orgulloso de ella.

¿La canción va dirigida a alguien especial?

No, no tengo pareja de momento, ni tampoco va dirigida a una persona en concreto.