TVE elige a su representante en Kiev

Quedan tres meses para que se celebre la próxima edición del Festival de Eurovision en Kiev (13 de mayo) y el nombre del representante de TVE en el certamen musical se conocerá esta noche (a partir de las 22.05 horas). El público deberá elegir con sus votos entre Manel Navarro, cuya canción se titula 'Do it for your lover'; LeKlein, con 'Ouch!'; Paula Rojo, que interpreta 'Lo que nunca fue'; Mario Jefferson y su 'Spin my head'; Maika, con 'Momento crítico'; o Mirela, que canta el tema 'Contigo'. Todos ellos actuarán en una gala que estará conducida por Jaime Cantizano.