«Hay que dejar con ganas»

El restaurante de Carlos Sobera en Cuatro, 'First Dates' (lunes a sábado, 21.30 horas), tiene una lista de espera de más de mil personas. Sin embargo, para Ana Obregón (Madrid, 1955) siempre hay un hueco. La presentadora y bióloga ha vivido su cita a ciegas en el exitoso programa de Mediaset y se emitirá a lo largo de la semana que viene durante los especiales de 'San Valentín' (no se ha especificado la fecha concreta). Este periódico pudo hablar con ella en exclusiva al terminar su encuentro amoroso. «Cuando mi cita me ha visto se ha pegado un susto».

¿Tenía ganas de encontrar pareja?

Hace unos meses me encontré con Carlos Sobera, que es amigo mío, y le dije de coña que me llevara a su programa para encontrar novio. Y al final me trajeron. Así que ya solo me queda dar 'El Tiempo' en la tele.

No se habrá puesto nerviosa.

Mucho, no me he puesto tan nerviosa ni al subirme a un escenario ni al dar las campanadas. ¡Pues hoy sí!

¿Cómo ha ido la cita?

Me han puesto con un hombre que había estudiado Biología, como yo, es pintor, un tío culto, le gusta el ballet y hemos estado hablando de música clásica. Me ha sorprendido mucho porque dice que se dedica a pintar alcantarillas alrededor del mundo. He estado muy a gusto.

¿Y cuando él ha visto que le tocaba con Ana Obregón?

¡Se ha pegado un susto! A él no le habían dicho nada. Lo que pasa es que yo no estoy buscando pareja, llevo seis años soltera y han sido los años más felices de mi vida.

Ahora que dice lo de las campanadas. ¿Para cuándo?

Cuando dejé de dar las campanadas dije: '¡Hasta aquí hemos llegado!'. La primera vez que las di fue en el 94, junto a Joaquín Prats, hasta 2005 con Ramontxu (Ramón García). Ya era una época en la que no había estado nunca con mi hijo tomándome las uvas y él ya tenía seis añitos. Luego repetí en Antena 3 en 2008, pero ya, quiero una Nochevieja con mi familia.

No contaron con usted para la gala de los 60 años de TVE.

Y eso que entre los diez programas más vistos de su historia yo estoy en dos. Pero tampoco llamaron a Ramón García ni a Lina Morgan. ¿Perdona? Duele que ni siquiera hablasen de ella.

Después de su 'reality' en DKISS, ¿habrá segunda temporada?

Me lo han ofrecido, pero no quiero. Ahora lo que me apetece es descansar un poco porque estos dos últimos años han sido una locura. Hemos estado en más de ochenta ciudades con la gira de teatro, he rodado una película y luego estas colaboraciones.

Solo le queda tocar Telecinco.

¡Es verdad! No he hecho nada allí y me gusta porque se arriesgan, pero siempre digo que una retirada a tiempo es una victoria, y creo que yo me he retirado a tiempo. Siempre hay que dejar con ganas, y ese es mi secreto.

«Que no me roben la idea»

¿Está diciendo que se retira?

No, tengo una serie que he escrito, como hice con 'Ana y los siete', y se ha interesado Televisa por ella, que es la cadena más potente de habla hispana. El problema. No lo puedo decir.

Que no le apetece irse a México.

(Se lo piensa) Para no irme a grabar allí les estoy proponiendo hacer una coproducción para rodarla en España, pero, desde luego, es una idea a la que llevo dándole vueltas muchos años. No voy a contar más detalles para que no me roben la idea, pero yo sería la protagonista.

Por cierto, 'Ana y los Siete' rodó su final sin usted. ¿Sigue resentida?

Fueron los cuatro últimos capítulos y todavía no los he visto. Aunque ya va siendo hora de verlos. Me gustaría organizar un reencuentro en TVE y darle un nuevo final a la serie para que se emita en Navidad. Sería bonito porque se supone que en la ficción me mataban en un avión. ¡Qué desgraciados! (Risas).