'Velvet' se traslada a Barcelona

A las galerías de moda 'Velvet' les queda una segunda vida. en Barcelona. La ficción de Antena 3 se despidió el pasado 21 de diciembre con un episodio especial que se emitió parcialmente en riguroso directo (logró su mejor dato de audiencia: 4.302.000 espectadores y el 26,6% de 'share'). Ana (Paula Echevarría) y Alberto (Miguel Ángel Silvestre) se dieron finalmente el 'sí quiero', pero a Movistar le debe de parecer que todavía quedan muchas historias por contar. Ayer confirmó la compra de los derechos de la ficción a Atresmedia y ya prepara diez nuevos episodios destinados a su plataforma televisiva de pago bajo el título de 'Velvet Colection' y con la Ciudad Condal como escenario.

Eso sí, los fans no volverán a ver a Miguel Ángel Silvestre, Pepe Sacristán o Paula Echevarría en sus respectivos papeles. Aunque los dos últimos harán un cameo en el primer capítulo de este 'spin off', y luego sí se despedirán definitivamente. «Corre el año 1967 y, después de un lustro viviendo feliz en Nueva York junto a Alberto, Ana Ribera vuelve a España para dar un paso más en su proyecto 'Velvet'. Alberto y ella han seguido liderando la compañía a distancia y han elegido Barcelona para inaugurar el segundo centro de sus galerías en el país, donde todos sus amigos y compañeros serán los responsables de convertir su sueño en realidad. Ahora les toca dar un paso más, siguiendo la estela de otras empresas internacionales», explican desde Movistar.

La compra de una serie ya finalizada para continuarla en formato de pago es un movimiento inédito dentro de la industria audiovisual española. Sin embargo, al frente de la ficción seguirán sus creadores, Ramón Campos, Gema R. Neira y Teresa Fernández-Valdés, de la productora Bambú. En una reciente entrevista con este periódico, Fernández-Valdés ya mostraba el interés tanto de su compañía como del público en general de alumbrar nuevos episodios para 'Velvet', y apuntaba a un operador de pago, como ha acabado ocurriendo.

Trabajando el guion

No son los únicos que repiten. En esta nueva etapa continúan Pedro (Adrián Lastra), Raúl de la Riva (Asier Etxeandía), Jonás (Llorenc Gonzalez), Clara (Marta Hazas), Enrique Otegui (Diego Martín) y Doña Blanca (Aitana Sánchez-Gijón). La que no está confirmada aún es Rita, el querido personaje que interpretaba Cecilia Freire, papel que le valió un Ondas a la mejor intérprete femenina en octubre del año pasado. En el episodio final sufrió una recaída de su enfermedad, lo que retrasó la boda de los protagonistas, así que el hecho de que no esté incluida en el reparto inicial abre muchas dudas respecto a su continuidad.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo de guion y casting de nuevos personajes, con vistas a iniciar su rodaje en el próximo mes de mayo y estrenarse en el último trimestre de 2017. Por tanto, con 'Velvet Colection', Movistar ya cuenta con cuatro series de producción propia que verán la luz este año. Las otras son 'La Zona', 'Vergüenza' y 'La Peste', cuyo estreno está previsto a partir de septiembre.