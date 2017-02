Rosita, la jefa del público

La agenda de Rosa Ribalta (Masquefa, Barcelona, 1950), 'Rosita' como prefiere que le llamen o «la jefa del público» como la denominan los regidores, parece la guía de televisión. Hoy, 'Ahora Caigo' (Antena 3); el lunes, 'Sálvame' (Telecinco); el jueves, 'Tot o Res' (TV3). Desde hace casi 30 años, cuando pisó por primera vez un plató de televisión y se quedó prendada del ambiente, lleva acudiendo como público a los platós de los programas de las principales cadenas. Por eso presume de haber salido más en la pequeña pantalla que Belén Esteban o de conocer en persona a los presentadores más famosos de las últimas décadas. Ella confiesa que de puertas para adentro «hay de todo, presentadores simpáticos y antipáticos».

Después de pasar varios años reparando televisores en Masquefa, la casualidad le llevó a levantar la vista de los tubos catódicos para pasar al otro lado del cristal, un lugar del que ya no querría irse. «Una amiga me llamó para ir un día a la tele en 1989, cuando había que pagar 1.000 pesetas para ir como público. Luego me enteré de que si lograba llenar un autobús con gente me salía gratis, porque no podía pagar eso todas las semanas. Así empecé y luego ha ido a más», explica ella a este periódico.

Ahora la cosa ha cambiado, y cobran entre diez y quince euros por programa más el bocadillo. «No se puede vivir de ser público, salimos porque si no lo hacemos nos aburrimos en este pueblo. Antes algunas productoras me mandaban un regalo por Navidad, pero ya ni eso», sentencia.

«A los cámaras les digo que me enfoquen para poder saludar a mi marido»

Dos o tres veces por semana, Rosita reúne a 'la pandilla', un grupo de entre diez y cincuenta personas del pueblo para acudir a los principales estudios de televisión de Madrid y Barcelona. «Ya nos conocemos todos y por eso a veces nos tienen que mandar callar porque somos muy hablarines. Pero es que a veces las grabaciones se alargan demasiado, hay que esperar mucho tiempo, a veces hace mucho frío.», confiesa.

¿Y en casa qué piensan de su afición?

Hijos no tengo, y a mi marido, Isidro, con dejarle hecha la cena ya está tranquilo. A los cámaras les digo que me enfoquen, para poder saludarle (risas).

En el plató impera un orden riguroso y ningún espectador puede saltárselo sin sufrir la ira de los regidores. Sin embargo, cuando Rosita entra por la puerta del plató, encabezando a su cuadrilla le saludan, le dan abrazos y le hacen bromas. Claro, que ni siquiera ella se salva de la regla número uno: las personas jóvenes ocupan las primeras filas, las mayores van al fondo.

Su debut se produjo en 'La Parada', un programa que presentaba Josep María Bachs en la recién nacida TV3 de Cataluña, luego repitió en 'Filiprim', conducido por Jordi Estadella en el mismo canal, así hasta el actual 'Tu cara me suena', del que confiesa que es su programa favorito, «aunque los que se hacían antes eran más divertidos.

Hoy mismo vuelve a las andadas: asistirá en Barcelona a la grabación de 'Ahora Caigo' (Antena 3) junto a un grupo de 56 vecinos. «Aunque los chistes de Arturo Valls no me gustan nada, pero hay que ir».