OTRAS REINAS

Puestos a pedir yo hubiera preferido que las Reinas que estrena TVE esta noche fueran mujeres que pelean por conciliar su vida laboral y familiar, mujeres que reivindican que no se las discrimine por cuestión de sexo, mujeres que hacen uso de su cuerpo como les viene en gana, mujeres que protestan cuando un presidente de Estados Unidos hace bromas sobre su físico, mujeres con méritos suficientes para acceder a puestos de poder y que no se dejan amedrentar. Esas también son Reinas, de reinos invisibles en nuestra tele, empeñada en narrar historias de damas de otras épocas pero incapaz de acercarse y retratar a las de ahora. Porque, salvo contadas excepciones, a las cadenas españolas les suele dar miedo plantear tramas de personas reales de nuestro día a día: padres y madres de familias que sufren por no llegar a final de mes, jóvenes profesionales que han de aceptar condiciones laborales indecentes, adultos obligados a reinventarse en una sociedad obsesionada por los likes y los retuits. Relatos de reinas que recorren carreteras, reinas que sustentan a hijos desempleados, reinas que sufren maltratos, reinas que quitan manos de encima. Esas reinas no tienen trono en las programaciones patrias, como si espantasen o aburriesen.

A la espera de que alguna emisora o plataforma se lance a coronar otro tipo de personajes, hoy llegan al ente público las 'Reinas' de José Luis Moreno, a las que se aguarda con unas cuantas comparaciones sobre la mesa. Gajes de repetirse tanto. Habrá sido casualidad o no, pero en los últimos meses han desfilado por nuestras pantallas unas cuantas damas reales que han dejado el listón alto a la producción que estrena esta noche TVE. Netflix se fijó en Isabel II y le dedicó 'The Crown', que en los Globos de Oro salió vencedora. Se premió una producción ágil, bien realizada y que consigue aportar nuevas caras de un personaje tan retratado como el de la reina británica. También ha recibido buenas críticas, y no es para menos, la miniserie 'Victoria', en torno a la tatarabuela de la anterior, rodada con mimo y sin miedo a desmitificar a esta figura histórica del Reino Unido. Los ingleses saben lo que hacen en estos temas.