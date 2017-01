Con la Iglesia ha topado Sorrentino que ha llevado su particular universo cinematográfico a la televisión de la mano de HBO. Acumulador de imágenes bellas, de secuencias inquietantes, de personajes excesivos, de críticas sumergidas en guiones caricaturescos, el realizador se estrena en este medio con una historia emplazada en la Santa Sede, y en todo lo que hay alrededor suyo, incluida Roma, «suburbio del Vaticano», según se refiere a ella la hermana Mary en 'The Young Pope'.

Diane Keaton es quien interpreta a esta monja que, para desesperación de muchos sacerdotes y cardenales, va a ocupar un puesto de gran relevancia en la iglesia del nuevo papado. El reparto es, sin duda, uno de los principales atractivos de esta producción en la que además de la actriz californiana se encuentran James Cromwell, Silvio Orlando y nuestro Javier Cámara -espléndido, por cierto-. Y el joven Papa al que hace referencia el título. Ese que llega para revolucionar el epicentro de la Iglesia Católica. Jude Law realiza un soberbio trabajo dando vida a un personaje que uno no llega a adivinar si es siniestro, sádico, visionario, tirano o valiente. Lo que está claro es que no va a ser una marioneta en manos de una jerarquía eclesiástica que lo eligió por su juventud y belleza, con la esperanza de manejarlo a su antojo y de renovar su imagen. Los planes de Lenny Belardo, Pio XIII, son bastante diferentes a los que otros le habían pensado. No quiere que gobiernen por él, no quiere su cara estampada en platos y ceniceros, no quiere recibir aplausos por discursos complacientes. «No sois dignos de mí», grita a una multitud congregada en la plaza de San Pedro. El Papa de Sorrentino da miedo, desconcierta. También fascina. Y su figura hace recapacitar sobre los entresijos del Vaticano y sobre el poder la religión. Sorrentino sabe cuáles son sus fuertes, conoce la solidez de las imágenes y se recrea en ellas. Juega además a la provocación con un Papa que desafía a todos y que en el fondo, como el común de los mortales, tiene dudas y temores, y esconde miserias. Pero el realizador italiano lo cuenta con una gran belleza que inevitablemente deleita al espectador.