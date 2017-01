La clave de un buen 'thriller' es dejar a los espectadores con todas las preguntas por resolver hasta el final. Pau Freixas, el director de 'Sé quién eres', la serie que estrenó Telecinco el lunes pasado y que se emite hoy a partir de las 22.30 horas, ha conseguido guardar el misterio hasta para sus propios actores. Es el caso de Francesc Garrido (Barcelona, 1969), que interpreta al abogado Juan Elías. A falta de un episodio por rodar (de los 16 que componen la serie) todavía no conoce si su personaje está amnésico o lleva mintiendo durante toda la trama, porque todavía no ha recibido las diez últimas páginas del guion. «Todo lo que está pasando por ahora me gusta».

Siguen rodando. ¡Y todavía no conocen el final!

A mí todo lo que está pasando por ahora me gusta, Pau (Freixas) no me ha traicionado en ese sentido. Hasta lo que sé del último capítulo, porque todavía nos tienen que dar las diez últimas páginas del guion, todo me parece coherente. En esta serie no me fío de nadie y seguro que me gustará, acabe como acabe.

¿Qué le apetece, el lado malo o el bueno?

Me inclino por el lado brillante, no haría un juicio de valores entre lo bueno y lo malo sino entre lo inteligente y lo zafio. En el caso de Pau no va a ser esto último.

¿De verdad no le gustaría saber el final antes de interpretar este personaje?

Llevo toda la vida sabiendo hacia donde van mis personajes. Al principio de rodar esta serie me reuní con Pau y me dijo que prefería que no lo supiera. Creo que eso está bien, Shakespeare tampoco repartía el texto de la obra completo a sus actores.

¿Y los matices?

Se los hemos dado a medida que rodábamos, era una especie de ambigüedad, de ambigüedad justa. No sé, creo que por ahora todo lo que me han desvelado está cuadrado, si yo hubiera tenido que tomar las decisiones hubiera elegido las mismas que mi personaje. Es excitante.

¿A qué se agarra un actor cuando interpreta un personaje amnésico?

Eso es magnífico. Cuando tuvimos que construir la relación de mi personaje con su mujer nos dimos cuenta de que eso no servía para nada, porque no se acuerda. La gran escena del primer capítulo es cuando veo a mis hijos y solo les doy la mano, no hay amor solo una confianza de que me han dicho que soy su padre. A grandes rasgos construimos cosas de carácter, qué tipo de moral teníamos en casa, cómo convivíamos.

¿Y cómo se cae usted a sí mismo?

¡Yo me caigo de p... madre! (Carcajada), como personaje eh. Me parezco un tipo muy 'cool', lo digo en serio, es un personaje maravilloso. Es poliédrico e inteligente.

Entonces será difícil cuando le ofrezcan un nuevo papel más adelante, por las comparaciones, ¿no?

Eso es la vida tío. Haces lo que te ofrecen porque elegir en esta profesión es complicado. En fin, ya veremos, igual el panorama televisivo cambia y adquiere otro color.

«Guiones demoniacos»

A los espectadores tampoco se les está dando todo mascado...

Eso es pura dramaturgia, mérito de Pau. Sus guiones son demoniacos en el sentido de cómo gira la obra, en cómo damos por hecho una cosa y es otra. Esta es una serie de trama y está muy apoyada en la interpretación. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y me gusta mucho esta forma particular de rodar.

Además del dilema central, la serie se centra en cómo vive una familia acusada de asesinato bajo la presión de los medios.

Es un tema delicado y claro que te pones en la piel del tipo, sobre todo cuando estamos en la mesa toda la familia y su hija, de 13 años, me acusa por lo que ve en la tele. Es un tema de actualidad y esa persecución me parece atroz. Creo que la prensa hace demasiada sangre a veces. Está bien dar la información, pero a mí no me interesa la truculencia, de eso se debe encargar la justicia.

En el rodaje de esta serie tenían la cámara en el cogote.

En esta serie tiene un porcentaje altísimo de mérito nuestro 'steadycam' (operador de cámara móvil), Peque Griffin, el mejor que hay en este país. Yo lo conocí haciendo 'El tiempo entre costuras' y es como trabajar con otro actor. Tú te mueves y él te busca o te espera, puntúa muy bien los planos y es algo que no se hace mucho en ficción. Es más artista que técnico.

¿Va a poder guardar el secreto cuando la vea en casa con su familia?

Yo no soy buen espectador de televisión, solo veo lo que me interesa y por internet, ni siquiera soy de ver series, de hecho empecé a ver 'Los Soprano' y me encantó, pero luego lo dejé porque ya la veía venir. Pero mi mujer ha visto varios capítulos y le encantaron, en cambio mi hija solo vio el primero (risas). ¿Estás amnésico o no lo estás papá? Eso me pregunta siempre.