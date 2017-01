TVE, SIEMPRE TARDE

El final del camino' parece que tiene poco recorrido. La serie histórica de TVE pinchó en su segunda emisión, incapaz de competir contra Bertín Osborne y David Bisbal hablando de sus cosas. Objetivamente tiene un público mucho más amplio lo de Bertín, y además empezó antes. Bastante tarde empiezan todas las series y programas, que han ido rascando minutos y alargando el inicio del 'prime time' hasta las once menos cuarto, como para que TVE lo alargue todavía más. Y lo hace.

No nos vamos a cansar de denunciar esa política de horarios sin pies ni cabeza que mantiene la cadena pública. Y no por nada justificado, es que 'Hora Punta' acaba cada día más tarde. Para el que no haya visto nunca el programa de Javier Cárdenas, advertirle que no se pierde absolutamente nada porque es un espacio incomprensible. Igual es que no le hemos pillado el punto (eso, confiando en que lo tenga), pero a simple vista parece una cosa sin mucho sentido, que lo mismo te endiña una entrevista al que pasaba por allí, que te pone unos vídeos de gente resbalándose, todo aderezado con un guirigay forzado en la mesa, a la que se sienta gente más o menos conocida (más bien menos) hablando de todo un poco y de nada.

Y mientras Cárdenas y los suyos están a lo suyo (¿qué será lo suyo?), las demás cadenas arrancan con el 'prime time' y el que se quede atrás, allá él. El miércoles pasado 'El final del camino' empezó a las once menos diez, cuando Bisbal ya llevaba diez minutos de charla con Bertín. Quizá si hubieran arrancado a la vez, o si la serie de TVE se hubiera adelantado unos minutos (o media hora, vaya) podría haber enganchado a algo más de público. Pero entre que no es gran cosa, que empieza tarde y que tiene una competencia fuerte...

La 1 no tiene en su mano competir contra Bertín, pero sí puede adelantar el 'prime time' como estrategia para captar audiencia. Y en caso de que no lo consiguieran podían quedarse al menos tranquilos con la buena acción realizada, mejorar el descanso de los televidentes. Que las series y los programas de La 1 empiecen a las once de la noche es inadmisible.