VOLVER AL NORTE

Entre grandes raciones de 'Gran Hermano VIP' y 'Gran Hermano VIP', Telecinco estrenó el martes 'Sé quien eres', una serie de Pau Freixas, el de 'Pulseras rojas'. Pero la de ahora no está en el negociado de lo sentimental. Está en el del suspense, el thriller, el drama o la composición de personajes. Tiene aire nórdico. Hasta en los espacios, en las oficinas, en las casas, en la luz. Sí hay jovencitos porque en España es difícil hacer una serie sin jovencitos que queden en evidencia ante los mayores. Claro que si está Blanca Portillo (otra vez de juez) es difícil no quedar a la altura del betún. Y bueno, Aida Folch no está mal. Otra cosa es Martiño Rivas. O Eva Santolaria, cuyo primer plano es en sujetador. Ahora va de fiscal, pero no la veo muy distinta de la Valle de 'Compañeros' o la Vero de 'Siete vidas'. En 'Sé quién eres' Juan Elías, importante abogado y profesor universitario, está presuntamente amnésico y no recuerda nada (vuelve al despacho como en 'A propósito de Henry'). Su sobrina y alumna desapareció con él y en el coche de Elías (Francesc Garrido) encuentran sangre y el móvil de la chica. Su mujer es Blanca Portillo, lo que da mucho miedo. Como en 'Pulsaciones', se trata al espectador como adulto. Sin desmenuzar las cosas. Por supuesto, una no se cree nada las reuniones de chicas en bares como de 'The Good Wife' o esas actuaciones judiciales de gente tan lista y que habla de corrido. En los juzgados españoles se titubea, como María Dolores de Cospedal en la comparecencia del Yak-42.

Serán 16 capítulos y Telecinco ha asegurado que no van a interrumpir la temporada. Les ha ido bien. 'Sé quién eres' consiguió un 18,9% de cuota de pantalla y 3.176.000 espectadores. Como digo, cuando acabó volvió otro bloque 'GH VIP' (y también habían seguido a uno). Nada tengo en contra de Terelu contando que se ha hecho pipí en la cama («Menos mal que llevaba el salvaslip y no he manchado demasiado»), pero hay que recordar que esta es la primera serie que Telecinco estrena desde 'Anclados' en mayo de 2015. Al menos ha vuelto por el buen camino.