Quien no haya escuchado en interminables viajes en coche las cintas de chistes de Arévalo y las haya rebobinado con un bolígrafo Bic mirará de mala gana el 'Mi casa es la tuya' del lunes. Fue como si de pronto nos pusieran Jurassic RisaPark. Y 'Jurassic Park' es algo más reciente. Bertín reunió a unos cuantos humoristas de siempre en su casoplón sevillano. Millán Salcedo, Mari Carmen con doña Rogelia, Manolo Sarriá (el alto y viudo de los Sacapuntas), Arévalo, Fernando Esteso y Carlos Latre. La Constitución del 78 y algún jovenzuelo que no quiere acabar con ella. Muertos Gila, Tip y Coll y hasta Paco Gandía con sus garbanzos, todos esos individuos son la historia de la televisión en España. O parte de ella. Como José Luis Moreno, que no está ya para muñecos. Bertín ya ha dedicado un programa completo al gran Chiquito de la Calzada, así que puede llevar a quien quiera. Nadie imagina a Faemino y Cansado con Bertín. Ni a los de 'El club de la comedia'. Como tampoco espero que entreviste a Marina Abramovic o a Amelia Valcárcel. Aunque sin tirar cohetes, 'Mi casa es la tuya' fue lo más visto de la noche con un 14,7% y 2.356.000 espectadores.

Yo es que miro a Mari Carmen (con doña Rogelia o con quien sea) y no pienso si tiene gracia o no. Es como mirar a tu abuela. Un respeto. Tampoco pienso si mueve menos los labios cuando está sin muñeco, lo que resulta curioso. Por otro lado, ¿tiene ya más años Mari Carmen que doña Rogelia? A doña Rogelia le pasa como a Supergirl, que cuando la mandaron a la tierra se quedó enganchada en algún sitio del espacio sin envejecer y al llegar a su destino era más joven que su primo Superman, al que habían mandado a proteger. Hablo de 'Supergirl' porque como serie es mucho más respetable (y desde luego, más divertida) que las muy pretenciosas 'The Young Pope' o 'Westworld'. Las tres disponibles en la web de HBO España.

Pero volviendo a Jurassic RisaPark, no me parece que sea menos rancio por parte de Bertín juntar a Alejandro Sanz, Antonio Banderas, Iker Casillas y el cocinero José Andrés, que son los del lunes próximo.