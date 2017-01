Junto al gran lago de St. Marys

En la pequeña ciudad Saint Marys, en Ohio (Estados Unidos), residen desde hace diez meses Saray Extremiana Crespo y Jaime Serena Miranda, una joven pareja logroñesa que se trasladó allí por motivos laborales. Ella trabajaba como preparadora laboral de personas con discapacidad intelectual en Fundación Asprem y solicitó una excedencia para acompañar a Jaime, ingeniero a quien su empresa, Arisa, le trasladó allí como trabajador de Minster, firma del mismo grupo Nidec.

Allí han vivido las últimas elecciones presidenciales como espectadores de excepción. El idioma ha sido la principal barrera, y aunque los dos conocen el inglés, la inmersión en EEUU facilita hablarlo mejor cada día. «Cada día lo hablamos con mayor fluidez. Al principio de nuestra estancia también nos costó en cierta medida adaptarnos a los horarios que manejan aquí en el día a día, se madruga más, se come antes y acaban el día antes», explica Jaime. Además, Saray detalla que «la gente es muy amable y paciente e intenta hacerse entender. Precisamente han sido los horarios lo que más les ha llamado la atención. «Por un lado tienes el supermercado abierto 24 horas al día, siete días a la semana, y por otro, tiendas cerradas a las 17 horas entre semana o que cierran los sábados por la tarde, o las piscinas que abren en verano de 13 a 18 horas», comentan, además de sorprenderse también porque allí se usa el coche «para todo, incluso en los cajeros automáticos que funcionan como quien va al 'drive-thru' de McDonals».

Pero lo más insólito es comprobar cómo allí «alguno sitúa España en México, otros conocen Barcelona y Madrid. por lo general y, al menos en nuestra zona, no conocen La Rioja ni tampoco sus vinos». No esconden que, como muchos riojanos en el extranjero, echan de menos La Laurel, además de, por supuesto, a sus familias y amigos. No obstante, ya han adquirido algunos hábitos de ocio, pero advierten de que allí la oferta es más reducida que la de Logroño. «Si queremos ir al cine nos tenemos que ir a alguna ciudad más grande», indican, pero añaden que «en St. Marys nos gusta pasear o salir a correr por el Grand Lake of St Marys, el lago más grande de Ohio. También solemos ver algún partido de fútbol americano y cenar en Duffy's, nuestra pizzería favorita». También echan de menos las montañas riojanas. «Esta zona es plana y no podemos hacer alguna escapadita como nos gusta hacer en Logroño», afirman.

