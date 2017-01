Todas las navidades igual. Santa Claus por aquí y Santa Claus por allá. Para nuestras televisiones no vale ni el Portal de Belén ni los Reyes Magos. Nos imponen al gordinflón vestido como un anuncio de Coca- Cola. Y esto es así año tras año, con infames telefilmes de saldo cuyos responsables parece que son los que pagan a las televisiones para que los emitan continuamente: 'Regreso a la Navidad', 'Y el amor llegó en Navidad', 'Un Santa Claus especial', 'El hermano gamberro de Santa Claus', 'Navidades en Manhattan', 'Una Navidad perfecta'. ¡Y todo esto en solo los últimos dos días! Los mismos telefilmes del año pasado, y del anterior, y del anterior del anterior. Y los mismos que nos pondrán el año que viene. Nuestras televisiones siguen empeñadas en imponer por la fuerza de los hechos el 'American Way of Life' a base de tramas ridículas en las que el gondinflón solo sirve para resolver problemas sentimentales o solucionarle los conflictos laborales a alguien a quien han despedido en Navidad.

Pero esta invasión de las costumbres yanquis no las usan las cadenas solo en Navidad. ¿O no se acuerdan lo que pasa cada 1 de noviembre? Se ha sustituido el tradicional Tenorio por esa cosa ajena y consumista de 'Halloween'. Hubo un tiempo en que nunca faltaba el primero de noviembre un 'tenorio' por televisión. Ahora ya ni hay teatro por la pequeña pantalla. Y posiblemente los más jóvenes no saben nada de la obra de Zorrilla. Todo sea por el consumismo. Ese mismo consumismo que se llevó el Día de la Madre a mayo porque era un mes de temporada baja de ventas.

Y ya llega la Nochevieja. Existe un precioso cuento infantil de Hans Christian Andersen típico de esa noche, 'La pequeña vendedora de cerillas'. Es muy triste, pero no se preocupen, ninguna cadena lo va a recordar. Tampoco los más jóvenes saben ya nada de él. Todo sea para que no se deje de consumir. Y pronto los Reyes Magos, una tradición que no suprimen porque esa sí, es el gran paraíso del consumo. Disfrutemos con la cabalgata y la ilusión infantil. Y a ver cuándo las televisiones ponen menos Santa Claus y más películas sobre los Magos.