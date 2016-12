Terelu, a Mª Teresa Campos: «La porra ya te la comes tú por la noche»

'Las Campos' han regresado por Navidad, aunque no ha transcurrido en la paz que se podría imaginar. La matriarca decidió recordar a Terelu durante la cena en familia la comentada imagen de la primera temporada del 'reality' en la que se come con ansia una porra, algo que no sentó bien a su hija, que mandó a la mierda a la antaño reina de las mañanas.

Sin embargo, María Teresa, decidió seguir con el tema que tanto molesta a Terelu, que zanjó el asunto espetando una soez frase que quedará para el recuerdo: "La porra ya te la comes tú por la noche". La cara de Edmundo, pareja de su madre, lo dijo todo...