EL INVITADO

Volvió Raphael por Navidad, pero como invitado. El anfitrión era Bertín Osborne. Cantaron 'El tamborilero' y, como siempre en este programa, hicieron como que cocinaban. Hombres que hacen como que cocinan. La postverdad del entretenimiento. La mentira cochina, que no hay que inventar palabras. No hubo mujeres. En todo caso, un hijo de Raphael. El pequeño. Ha dicho Bertín en una entrevista que Fabiola, la suya, ahora sale menos porque tampoco van las de los invitados. Claro, ¿qué pinta una mujer entre hombres? En realidad, ¿qué pinta su mujer en el programa? Lo cierto es que la presencia de Fabiola tiene menos que ver con el espacio como lugar de entrevistas que con el espacio como 'reality' familiar. En todo caso, qué oportunidad hemos perdido. A Raphael lo tenemos muy visto, a Natalia Figueroa, menos. Pero, por suerte, ella no es Ágatha Ruiz de la Prada.

'Mi casa es la tuya' regresó en Navidad poco menos que como las producciones especiales de la BBC, las miniseries sobre algunas obra de Dickens que con tanto mimo y para las fiestas se hacen en la televisión británica. Ese es nuestro nivel. Bertín como gran acontecimiento. Pero poco acontecimiento fue a la vista de las audiencias del lunes. La película 'Un ciudadano ejemplar', en Antena 3, se comió a Bertín. 21% de cuota de pantalla y 3.146.000 espectadores de 'El peliculón' (una denominación bastante generosa) frente a un 14,5% y 2.214.000 de espectadores.

Raphael no contó nada que no supiéramos. Y tampoco es que se asome poco por televisión (estuvo hasta en 'Yo sí que como', con Patricia Pérez en Fox Life). O que no actúe en los escenarios con frecuencia (en Madrid ya se ven carteles para un concierto de su gira 'Loco por cantar' el 6 de julio en el palacio de los deportes, se llame como se llame para entonces). Pero es un indiscutible. Se aguante o no. He visto unas fotos de George Michael meses antes de morir. Tenía la cara gorda como un balón de Nivea. Raphael siempre está igual. Amojamado antes que amortajado. Pero mira a Charles Aznavour, que es muchísimo mayor y ahí sigue. RopopompónFausto.