SABER TERMINAR

Tan importante es saber empezar bien como elegir correctamente el modo y el momento en el que acabar. Conviene no estirar las historias, ni cortarlas abruptamente. En muchas ocasiones se prestan todas las atenciones a los inicios, mientras que los cierres se despachan de cualquier manera. En televisión sucede esto a veces. Los comienzos se miman para captar al mayor número de espectadores, mientras que los finales se resuelven con menor esfuerzo. La historia de la ficción catódica está repleta de colofones chapuceros. Basta recordar el sueño final de Resines en 'Los Serrano' para ser conscientes de lo que hablamos. En esa lista entrarían también el de 'El Barco' (demasiado ambiguo) o incluso el de 'Vis a Vis' (dejó varias tramas abiertas porque no estaba concebido como cierre definitivo). Esto en lo que se refiere a producciones nacionales, porque si abarcamos también títulos extranjeros, habría que recordar las clausuras de 'Perdidos', 'Los Soprano', 'Cómo conocí a vuestra madre' y 'Dexter', que fueron algunas de las que mayores controversias generaron.

Esta semana Antena 3 despide para siempre dos de sus apuestas de ficción. En el caso de 'Velvet' ha sido por voluntad propia, puesto que los datos de audiencia hubiesen avalado su continuidad. Lo cierto es que la historia no daba mucho más de sí y sus creadores han decidido (acertadamente) zanjarla para no tener que repetirse o inventarse tramas sin sentido. Por su parte 'Mar de plástico' ha logrado en su segunda temporada unas cifras más que correctas. Dijo adiós anoche con el final que habían elegido los espectadores, a quienes Antena 3 encomendó votar por su desenlace preferido durante los días previos. Otorgaba así la cadena una decisión al público que debería corresponder exclusivamente a los creadores, para bien o para mal. Porque se trata de su relato y sólo ellos tendrían que determinar la manera de rematarlo. Aunque se equivocasen. Nunca me ha gustado que series y películas mostrasen finales alternativos, porque de alguna manera resta legitimidad y valor al elegido, que es el que el espectador ha de recordar (o maldecir) para siempre.