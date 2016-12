«En el cole era traviesa y graciosa»

Si usted fue al colegio entre 1970 y 1997 forma parte del club de los 'egeberos'. Aquellos niños que jugaron al 'hula hoop', merendaron Nocilla o lloraron por la muerte de Chanquete en 'Verano Azul'. Mañana la cadena de pago TNT estrena 'Yo fui a EGB' (a partir de las 22.30 horas), un concurso presentado por Anabel Alonso (Barakaldo, 1964) y que rescata de forma nostálgica y divertida la esencia de aquella época. Aunque la actriz ha preferido no copiar el estilo de Mayra Gómez Kent, «porque yo soy más informal que ella».

La EGB está de moda otra vez.

Lo que pasa con la EGB es que está vinculada al 'baby boom' y además se mantuvo como sistema educativo más de veinte años. Somos muchas personas las que pasamos por el cole en aquella época. Y la adolescencia y la niñez se recuerdan generalmente como algo bueno; es una etapa llena de cosas que hace tiempo que no has vuelto a ver como juegos o películas que te ponen una sonrisa en la cara.

«Mi película favorita era 'Grease'; la vi en 1978 y me pareció lo más. Y mi grupo era Tequila»

¿Era la traviesa de la clase?

Yo era 'traviosa', entre traviesa y graciosa. No paraba, me gustaba hacer imitaciones de los programas que veíamos en la tele. Como solo había una cadena me dedicaba a imitar a Doña Rogelia, por ejemplo. Ya de pequeña venía un poco con el gen trastocado. Fíjate que sigo manteniendo el grupo de amigas del colegio de monjas al que iba. Anda que no me pegaban capones las monjas (risas).

Será una Mayra Gómez Kent entonces...

¡Ella es el mito 'egebero'! Por supuesto, pero yo soy más informal que Mayra a la hora de manejar el concurso. Es muy divertido, como un viaje en la máquina del tiempo. Me he sentido como una niña disfrutando de estas cosas otra vez.

¿Recordaba muchas de las preguntas del programa?

Sorprendentemente sí porque estoy llegando a esa edad en la que te acuerdas de lo que hiciste hace muchos años pero no de lo que cenaste ayer. Pero ten en cuenta que no me puedo acordar de todo porque EGB duró hasta 1997.

Se estrena un día antes de 'El Gordo', día de buen recuerdo para los escolares.

Y tanto, era el día que empezaban las vacaciones de Navidad en el colegio. ¡Nos tocaba el Gordo a todos!

¿Le gustará a gente que no ha vivido la EGB?

Yo creo que sí, porque como espectáculo televisivo es muy divertido. Las pruebas son trepidantes y el público va disfrazado de personajes de la época.

Usted decidió ser actriz en aquella época.

Yo era muy televisera, me gustaban mucho 'Curro Jiménez' o 'Fortunata y Jacinta', y creo que fue en esa época en la que me picó el gusanillo de ser actriz. Además la televisión tenía mucha repercusión, más que ahora que hay muchos canales y todo es muy 'fast food'. Recuerdo que en el patio del colegio cada lunes se hablaba de la película del domingo e incluso interpretábamos los papeles.

La mayoría eran westerns...

Y siempre hacía de india o vaquera (risas).

Culturalmente, ¿qué otras cosas le marcaron?

Mi película favorita era 'Grease'. Fui a verla el día que se votó la Constitución, el 6 de diciembre de 1978. Me pareció lo más. Mi grupo favorito era Tequila, porque soy muy de finales de los 70. Yo jugué a la goma durante toda mi infancia. Las modas, la ropa... todo duraba mucho más que ahora.