«Yo voté venganza»

'Justicia' o 'Venganza', solo puede haber un final para 'Mar de Plástico' (esta noche, 22.30 horas). Pero Antena 3 ha dado la opción a los espectadores de elegir en su web entre uno de los dos desenlaces que han grabado basándose solo en el título (el descartado también se emitirá tras el capítulo). Una decisión nunca antes vista en nuestra industria audiovisual que marcará la historia de Campoamargo, el pueblo almeriense ficticio en el que se ambienta este 'thriller'. Acompañamos a Patrick Criado (Madrid, 1995), que interpreta al asesino en prisión Fernando Rueda, en el visionado del último episodio. Él extrae sus conclusiones sin estropear la sorpresa.

«Hasta ahora no lo había visto en pantalla, pero nosotros nos enteramos desde el principio de la segunda temporada. Nos comentaron cuáles iban a ser las tramas finales y lo que iba a pasar», nos explica. Realmente el desenlace ya estaba escrito hace tres años, cuando desde la productora acudieron a la sede de Atresmedia con un documento de cuatro folios en el que se detallaba toda la trama. Siempre estuvo claro que 'Mar de Plástico' iba a tener dos temporadas. Una decisión que a Criado le parece «buena» porque «se despide en lo más alto».

-¿Por cuál ha votado usted?

«Que los espectadores puedan elegir es una apuesta interesante y muy novedosa»

- Yo no sé lo que va a salir pero voté 'Venganza', y tengo la intuición de que va a ser la opción más votada al final (en el momento de editar esta entrevista 'Justicia' sumaba el 57% de votos).

- ¿La justicia no implica a veces venganza?

-Sí, son dos conceptos que sacados de contexto pueden significar lo mismo. Pero que los espectadores puedan elegir el final es una apuesta interesante y muy novedosa. No será una elección libre, claro, sino entre dos opciones.

- ¿Influye esta decisión en el trabajo de los actores?

-Para nada. Tienes una secuencia y la grabas, luego los montadores eligen las escenas. Soy más partidario de cerrar las series y eso es lo que se va a hacer con 'Mar de Plástico'. Soy clásico en ese sentido.

El madrileño, que llegó a Campoamargo, tras crecer en 'Águila Roja' (TVE), se muestra ahora más maduro, capaz de mantener un duelo interpretativo con Rodolfo Sancho sin que la escena parezca impostada. «Esta serie ha sido un gran aprendizaje y estoy deseando hacer otro proyecto para aplicar lo que he aprendido, como jugar con un objetivo oculto. Esta segunda temporada me ha gustado especialmente porque es más oscura, más 'thriller'», confiesa Criado.

Una de las cosas que más se criticó de 'Mar de plástico' en su primera temporada fue el acento andaluz de algunos de los protagonistas, algo artificial. Críticas que se han acallado en esta segunda temporada. Era el caso de Criado, que se recluyó meses antes del inicio del rodaje en la casa de sus padres en Denia (Alicante) para ver vídeos y perfeccionar la dicción.

«Tenía que estudiar cómo iba a pronunciar cada palabra. Me preocupaba mucho el acento, pero cuando pillé el truco lo disfrutaba. Ahora no puedo interpretar a mi personaje sin él. También he ido perfeccionándolo con la serie porque al principio todo va muy rápido, no me daba tiempo a tener el acento que quería. Si ves ahora los primeros capítulos lo notas».

Otro escollo de 'Mar de Plástico' han sido sus irregulares audiencias. En la primera temporada promedió un 21,4% de 'share' y 3.755.000 espectadores. Sin embargo la serie se desinfló en las últimas semanas (el lunes pasado marcó su mínimo histórico con el 16,5% de cuota y 2.870.000 espectadores). «Igual al principio el público se engancha a una serie y luego solo van quedando los fieles, no lo sé», justifica Criado.