«Es un orgullo pertenecer al movimiento Gilmore Girls»

La serie 'Las chicas Gilmore' revive en Netflix, la plataforma que ofrece una forma diferente de consumir entretenimiento. Protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, las chicas Gilmore regresan a la televisión por la enorme demanda y a modo de homenaje a sus millones de seguidores. Fue su creadora, Amy Sherman-Palladino, quien decidió producir cuatro nuevos episodios sobre las estaciones del año, que empezaron a emitirse a finales de noviembre. Para celebrar el lanzamiento, asistimos en Los Ángeles a la presentación de estos cuatro capítulos dedicados a dos personajes que se han convertido en parte de la cultura pop del milenio. Lauren Graham aprovecha la ocasión para promocionarse también como escritora, pues acaba de publicar su primera novela, 'Someday Someday Maybe', un relato hilarante que cuenta la lucha de una actriz por salir adelante en Nueva York.

'Las chicas Gilmore' se ha convertido en serie de culto. ¿Esperaba que llegara a ser tan importante para la audiencia?

Para mí lo es, porque este es un personaje que cambió mi carrera y mi vida, una gran mujer creada por otra gran mujer. Cuando me dijeron que iba a tener la oportunidad de volver a interpretarla no lo podía creer, es maravilloso que la gente quiera ver más episodios, increíble. Como actriz, sé que nunca voy a encontrar una serie igual.

¿Qué sintió al regresar al personaje?

Como si el tiempo no hubiera pasado. Fue muy fácil, muy divertido. El pasado se repite en el presente, y es un sentimiento maravilloso. Esta serie ha sido mi trabajo favorito, nada en mi carrera me ha hecho sentir tan orgullosa. Revivirla me recordó la primera vez que la interpreté, cuando la leí por primera vez sobre el papel y me enamoré. Lorelai Gilmore y yo siempre hemos encajado a la perfección.

¿Es cierto que tuvieron que reconstruir los escenarios de la serie?

Sí, claro que sí. Nadie salvó nada, porque nadie pensó que regresaríamos. Hasta la noche antes de empezar a rodar los cuatro nuevos episodios, no sabíamos si todo el elenco estaba dispuesto a regresar.

¿Qué elementos destacaría de 'Las chicas Gilmore'?

Siempre fueron un reto sus diálogos, porque el lenguaje de los personajes es denso y preciso. Eso conlleva muchas horas de rodaje, mucha preparación. Es una serie que exige a los actores estudiar los guiones.

Acaba de estrenarse como escritora. ¿Se trata de una novela autobiográfica?

Yo, como la protagonista de mi libro, también he trabajado como camarera, he dado clases de literatura sustituyendo a profesores, he ayudado a preparar exámenes... Mis ansiedades como actriz se limitaban a contener mis sueños y no olvidar los diálogos cuando conseguía un trabajo, y todo eso está en la novela. Hasta cierto punto, sí es autobiográfica.

¿Prefiere escribir o interpretar?

No lo sé, soy adicta al trabajo y lo que me gusta es trabajar. Cuando estás rodando una serie o una película tienes mucho tiempo libre, esperando entre escena y escena, y me gusta aprovecharlo escribiendo.

En su libro aconseja a los actores que están empezando.

Creo que muy pocos actores saben lo importante que es conocer el medio, el aspecto intelectual de la industria. La interpretación necesita que te eduques; me deja atónita cuando me encuentro con jóvenes que no saben nada de cine, televisión o teatro, y no están interesados en las películas antiguas. Sin estar preparado, ¿cómo esperas que tus compañeros o directores confíen en ti?

La serie regresó gracias a los fans. ¿Recuerda algún momento emotivo con alguno de ellos?

Todos los admiradores de la serie son fabulosos. El público ha crecido con el tiempo, aprecian la serie y la ven. Tenemos seguidores que pertenecen a diferentes generaciones y nos hemos convertido en puente en las relaciones. Es maravilloso formar parte del movimiento Gilmore Girls, porque llega al corazón de millones de personas.