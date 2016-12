Monchitos ha habido muchos. Uno fue condenado a muerte por asesinar con 35 golpes de rasqueta y dos cuchilladas (a la mujer también le robó sábanas y fundas de almohada bordadas). Otro Monchito es el de José Luis Moreno, condenado al olvido en una maleta. Ahora Monchitos sólo hay dos. El último descubrimiento de la televisión. Ese tipo de espectáculo que te obliga a dejar el libro de Karl Popper. Los Monchitos son Jesús Tomillero, el árbitro gay, concursante de 'Sálvame Snow Week', y su novio David. Se llaman Monchito uno a otro. Como ha escrito Borja Terán, 'Gran Hermano 17' todavía no ha acabado y ya lo hemos olvidado. El casting, una birria. En esa especie de 'Pasaporte a Dublín' que 'Sálvame' ha montado para dar una silla fija, ha surgido esta perla. Estas perlas. Uno en Panticosa, donde se desarrolla el 'subreality', y otro en el plató.

El drama de la pareja empezó cuando se desveló una infidelidad de Jesús. «Monchito, no llores. Nada ni nadie va a romper esta relación», le decía David. También le llamó su «niño de las croquetas». Y Monchito Jesús moqueando y agarrado a un tigre de juguete. «Nuestro peluche, el que tiene tu olor. No me dejes, que me quiero casar contigo». Competían por ver quién decía más veces «te amo». Luego el peluche apareció decapitado, así que Javier Tudela y Jordi Martín, otros dos concursantes (ya todos tan olvidados como el Monchito de Moreno al lado de los Monchitos vivientes), le hicieron uno nuevo y cosieron al tigretón. De verdad que esto está pasando.

En 'Diario Vice' (canal #0) han emitido un reportaje sobre fútbol y homofobia. El protagonista era Jesús Tomillero sin llorar. De los insultos y vejaciones que sufrió tras contar que era homosexual, habló Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia: «Va a tener secuelas de por vida». Y no había visto lo de Panticosa. Ni la decapitación. Ayer en Ana Rosa, Toño Sanchís (breaking news) contó que «en 'Sálvame' se ficciona a cada uno de los colaboradores, y se convierten en personajes». A veces salen por generación monchita. No sé cuándo voy a acabar el libro de Popper.