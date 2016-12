CRÍTICAS Y CRÍTICOS

Ya decía Friedrich Dürrenmatt que uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe. Y con este tiempo y estos tiempos lo mejor es abrigarse para que ambas afecten lo menos posible. No sé cómo llevará Fernando Tejero las gripes porque las críticas, regular. Lo hemos descubierto viendo 'Masterchef', donde mostraba malestar cada vez que un jurado le corregía. No sólo eso, también le escocía si al resto de sus compañeros no se les atizaba igual. Esto lo ha visto media España (la final alcanzó un 28% de cuota de pantalla) pero, según el actor, es que no sabemos ver la tele. Va a ser eso. Cuando en las redes sociales censuraron su «nefasta actitud» y el «no saber perder», él, lejos de asumir la crítica, contestó a sus detractores que hay que saber ver la tele y tener sentido del humor. De esto último el actor en 'Masterchef' ha cocinado poco.

También Blanca Suárez tiene que usar más bufandas y guantes porque fuera de Telecinco hace frío. Y le da rabia. Vaya por delante que yo cada vez que veo que alguien reúne firmas en charge.org para que cancelen determinado programa de televisión pienso que tiene demasiado tiempo libre. La actriz ha utilizado Instagram para responder a los que critican la serie que protagoniza, 'Lo que escondían sus ojos', y piden su retirada. «Si quieres escribes tú sobre la faceta política del protagonista, seguro que te sale preciosa», le soltó a una usuaria. Quién necesita Frenadol teniendo una red social para liberar estornudos.

El único que ha reaccionado bien estos días a una crítica ha sido Miguel Ángel Muñoz, flamante ganador del concurso de cocina. Claro que la crítica no era para él sino para la cadena que lo emite, por eso quizá fue tan receptivo. Resulta que al ente público se le ha olvidado ya el buen propósito de adelantar los horarios de sus programas estelares para que sus espectadores se acuesten a horas razonables. Y por eso la final de 'Masterchef' empezó casi a las once y terminó pasadas las dos de la madrugada. Un poco más y cocinan en el plató de María Casado. Hubo quejas. Y estas Muñoz sí que las comprendió. De hecho, agradeció a los que hicieron el esfuerzo de acostarse más tarde para compartir su triunfo. Esos, por lo visto, sí saben ver la tele.