Mil capítulos en la Plaza de los Frutos

'Amar es para siempre', que lidera la franja horaria de la sobremesa, emitirá este jueves su capítulo 1.000. Producida por Diagonal TV para Antena 3, la serie coral basa su éxito en la constante renovación de tramas y personajes. Con una cuota de pantalla del 13,9% y un promedio de 1.625.000 espectadores por episodio, la ficción, que se desarrolla en la Plaza de los Frutos, celebrará el récord de emisiones con un nuevo giro de guion. Aunque la cadena no da muchas pistas, se sabe que habrá una boda sonada.

El primer capítulo de la serie se situaba en 1939. Entonces se titulaba 'Amar en tiempos revueltos' y se emitía en TVE. Conforme avanzaba la historia, los personajes que poblaban los capítulos dejaron atrás el gris de la posguerra y llegaron a los luminosos años sesenta. En el esperado capítulo mil, habrá noticias gratas: pronto acontecerá la vuelta de Maruxa (Lena Fernández), embarazada y a punto de salir de cuentas.

Manuel Baqueiro (Marcelino) lleva en la serie más de una década y con ganas de continuar. «Es un lujo tener trabajo, algo que no pueden decir el 85% de los actores», asegura. «Los personajes han evolucionado de manera natural y han conseguido recrear la vida de un barrio durante treinta años», argumenta Baqueiro, que compatibiliza su trabajo para Antena 3 con la participación en la obra de teatro 'El plan'. «Es algo completamente distinto y me lo paso muy bien».

Acostumbrándose al bigote

Nancho Novo, que da vida a Félix Novoa, un hombre recto y acomodado que no olvida sus orígenes humildes, sólo ha intervenido en cincuenta entregas, pero firmaría por muchas otras más. «He estudiado y trabajado como un animal en la serie, pero me gusta ese ritmo. Bajo presión funciono muy bien. Cuando tienes pillado al personaje, andarte con muchas zarandajas no es bueno», apostilla.

El actor se deshace en elogios hacia el equipo, que ha logrado crear un ambiente fabuloso que se aprecia en lo bien engrasado que está todo. «Durante el rodaje he tenido una niña que ha tenido problemas de salud. Agradezco mucho que todo el mundo se volcara conmigo. Tengo que compaginar este trabajo con otras series y nadie me ha puesto problemas», apunta Novo, que se va acostumbrando al nuevo aspecto que le exige la serie. «Al principio verme en el espejo con el bigote me dolía. No va con mi personalidad ni con mi forma de ser».

Otra nueva cara de 'Amar es para siempre' en esta quinta temporada, Ana Torrent, ha frecuentado poco la televisión. Durante los últimos años, la actriz, recordada por películas señeras como 'El espíritu de la colmena' o 'Tesis', se ha dedicado sobre todo al teatro. «Me decidí a trabajar en esta ficción porque me gustaba mucho el personaje, muy diferente a los que suelo hacer, que son mujeres de mucho carácter», dice Torrent, que encarna a Rosalía Feijó. «Hay que estudiar mucho, y además hay poco tiempo para repetir escenas. Te recogen a las seis de la mañana y empezamos a las ocho. Rodamos hasta las seis de la tarde».

Ana Torrent no ha querido compaginar el rodaje de 'Amar es para siempre' con otros trabajos. «Lo veo difícil. Tengo una hija pequeña y quiero estar con ella todo el tiempo posible. Me surgió una oferta de trabajo pero la descarté por ese motivo», aduce la actriz.