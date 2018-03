TRIUNFAR DE PUERTAS AFUERA

Hace más de medio siglo que Delibes advirtió que en arte casi todo estaba hecho, que la verdadera cuestión no era hacer lo que nadie hizo, sino lo que ya fue hecho hacerlo con mayor economía, originalidad y belleza. Censurando, asimismo, que la mejor manera de llamar la atención fuera salirse por la tangente.

Hoy, que gustan tanto los libros con 'santos' -fruto de una imparable cultura de la imagen-, bastantes ilustradores disfrutan de ancho campo; y los mejor dotados, incluso, de un agosto permanente. Dos ejemplos.

Raquel Marín, nacida en Pradejón en 1980, pasó por la Esdir, se licenció en Bellas Artes y reside en Barcelona. En el 2007 ganó el Premio Injuve de Ilustración. Pretende que sus imágenes sean claras, atractivas, potentes. Si le petan los artículos de Martín Garzo (paisano y amiguete mío), no ha de extrañarnos que, como cartelista, se incline por tratar de la imaginación y los sueños. Colabora con los diarios El País y Herald Tribune, y con editoriales prestigiosas. En la Sala del Ayuntamiento de Logroño expone, hasta el 1 de abril, algunas de las ilustraciones publicadas en El País durante diez años. Imágenes sencillas, claras, agradables, originales, que, en su día, reinterpretaron el artículo de opinión al que acompañaban. Cualidades todas devenidas de una reflexión profunda, y muchas veces determinante para que quien hojea el periódico se sienta inclinado a leer. De ahí la responsabilidad de dar plásticamente con el intríngulis del texto.

Ana Montiel (Logroño, 1981), también pasada por la ESDIR y con estudios de Bellas Artes, cuelga su obra en la Sala Amós Salvador hasta el 20 de mayo. Ilustradora y escritora, becada por la Fundación Rockefeller, ha realizado trabajos gráficos para películas de Hollywood y para revistas relevantes. Su obra ha sido subastada en Christie´s, y va a decorar el nuevo iPhone X de Apple. Tal currículo es casi un blindaje contra cualquier crítica adversa. Empero, su quehacer plástico impresiona de 'déjà vu' (ya visto). ¿Una pista?: Los campos de color de Rothko en dionisiaco, espectral y 'fauve', pero creados en el ordenador y luego impresos. Obras engalanadas con una literatura que remite a la percepción humana y parece haber sido extraída de textos de Neurología y Psiquiatría, cuando no de otras disciplinas escasamente científicas. Los títulos, seudopoéticos y traducidos al inglés, suponen un ardid postinero y snob. No obstante, con menos espacio para argumentar que ganas de meterme en camisa de once varas, agradezco a la autora que haya descendido de su Olimpo mexicano para mostrarnos la quintaesencia de la evanescencia barnizada con palabrería.

La contienda está planteada: obras literarias con algunas fotografías/álbumes fotográficos con alguna literatura. Es lícito intentar que el ojo se recree sin rendir cuentas al entendimiento, pero no intentar meterle un tratado de Filosofía por medio de colorines. Son tantos los ilustradores que están cayendo en un arte que trasciende la posmodernidad (la identidad falsa), que ni los expertos se atreven a darle nombre.