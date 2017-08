Tres duetos para cerrar Margen Danza

Además de a Filipa Castro y Carlos Pinillos, el público del festival Margen Danza verá hoy bailar en el Parque del Ebro (junto a la pasarela peatonal) a Luciana Croatto y Pascal Bayart, de la compañía Artistas Inflamables (España), y a Catarina Barbosa y Baptiste Hilbert, de AWA (Luxemburgo).

Con ellos se clausura la segunda edición de Margen Danza, una iniciativa del bailarín riojano Samuel Retortillo en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, que pretende acercar la danza contemporánea al gran público en un espacio tan singular y abierto como un parque.

Retortillo es, precisamente, cofundador y codirector de Artistas Inflamables, aunque hoy brinda el escenario a sus compañeros Luciana Croatto y Pascal Bayart. Juntos interpretarán 'If as is always', coreografía que trata sobre la historia de amor de sus creadores, los coreógrafos Olga Cobos y Peter Mika.

Por último, la compañía AWA (Luxemburgo) representa 'As you Want', una pieza concebida y creada como una pirámide, desde la creación de los seres vivos hasta el futuro.

La presencia en Logroño de sus intérpretes, Catarina Barbosa y Baptiste Hilbert, es fruto de la colaboración establecida entre Margen Danza y el Centro Coreográfico Nacional de Danza de Luxemburgo, que promueve el Ministerio del país centroeuropeo.

La cita, esta tarde, a las 20.00 horas, en el Parque del Ebro. Y con entrada libre.