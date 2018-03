«Transmites un mensaje, así que tienes que ser directo»

Nacida en Pradejón en 1980, estudió en la ESDIR, es licenciada en Bellas Artes y reside en Barcelona. Colabora en 'El País' y el 'Herald Tribune' y con editoriales como Anaya, Nórdica, Penguin Random House y Oxford.

-¿Qué característica cree que tiene la ilustración para prensa?

-Transmites un mensaje, así que tiene que ser directo. Hay un artículo detrás, pero lo primero que se ve es la imagen, así que tiene que ser potente, clara y atractiva.

-¿Le incomoda que se haga una lectura rápida o superficial de su obra?

-No porque entiendo que, aunque conlleva horas de trabajo, al día siguiente ya nadie se acuerda. Por eso me alegra hacer esta exposición, porque muestra un trabajo hecho, aunque ya 'escondido'.

-Si no está de acuerdo con el artículo, ¿le cuesta más trabajo?

-A veces es más difícil, sí. Si hay empatía, el imaginario sale a flote. Pero también depende: a veces he estado en contra y he hecho lo que yo pensaba, como yo lo veía. Pero suelo estar bastante de acuerdo.

-¿Y se ha sentido libre en ese sentido para ilustrar lo que pensaba?

-Me gusta el riesgo. También espero que no vaya más allá, que haya libertad de expresión.

-A veces la ilustración resulta más crítica (o dura) que el artículo, ¿no?

-Puede ser, sí.

-¿Siente especial sintonía con algún articulista?

-Hay muchísimos y sobre todo me cuesta más con los políticos. Pero hay uno, Gustavo Martín Garzo, que me gusta mucho cómo escribe, su literatura da gusto leerla. Sobre todo, disfruto con los escritores porque se nota cómo escriben.

-Su obra se asemeja un poco a la de El Roto, ¿es una influencia?

-Nunca me lo habían dicho. Me alegro. Me gusta y lo veo bastante, sobre todo su ironía, lo admiro. Es un halago pero no estoy a su nivel.

-¿Qué espacio ocupa la ilustración en su trabajo?

-Ahora mismo ocupa el 80% de mi trabajo, así que puedo vivir de ella. Me encantaría seguir publicando más libros y estoy abierta a todo.