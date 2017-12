Del Toro, favorito en los Globos de Oro con siete nominaciones por 'La forma del agua'

Los ángeles. La película 'La forma del agua', del director mexicano Guillermo del Toro, logró ayer el mayor número de nominaciones a los Globos de Oro, unos premios que mostraron tolerancia cero con el escándalo sexual que sacude a Hollywood al excluir de la selección a las productoras y actores salpicados.

Los Globos, que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood entregará el 7 de enero, son vistos como una oportunidad para que la industria del cine y la televisión demuestre su condena total a los abusos sexuales que comenzaron a emerger después de las escalofriantes denuncias contra el poderoso productor Harvey Weinstein.

La cinta fantástica de Del Toro, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación del Gobierno de Estados Unidos, fue reconocida en siete categorías: mejor película, guión y director, así como mejor música original, actriz (Sally Hawkins), y actor y actriz de reparto (Richard Jenkins y Octavia Spencer).

«Trabajar con Del Toro y este elenco y equipo excepcional fue una de las experiencias más extraordinarias y emocionantes. Es uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo y estoy más que emocionada de que su visión, su ingenio y su obra sean reconocidos», dijo Hawkins a la revista Variety. Del Toro ya fue nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2007 por 'El laberinto del fauno'. En la categoría más prestigiosa de los Globos compiten también 'Call me by your name', 'Dunkerque', 'The Post' y 'Tres anuncios por un crimen'.