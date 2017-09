El torero Juan José Padilla desata la polémica tras lucir una bandera franquista El diestro Juan José Padilla luce una bandera preconstitucional tras una corrida en Jaén. El diestro atribuye el hecho a un malentendido EFE Madrid Sábado, 16 septiembre 2017, 19:26

El torero Juan José Padilla se cubrió ayer con una bandera franquista tras finalizar una corrida en Villacarrillo (Jaén), un gesto que ha suscitado duras críticas y que el diestro ha atribuido a un malentendido.

"Siento profundamente si a alguien le ha ofendido verme con esa bandera. No era mía, me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas. Con la emoción del triunfo no me di cuenta de si la bandera era constitucional o no. No lo vi, ni tampoco me miré a la espalda", ha declarado hoy el torero a través de un portavoz.

Padilla ha defendido que no quiso "ofender voluntariamente a nadie" ni provocar y ha negado que sea "nostálgico de nada".

Tras la difusión de las imágenes en las que Padilla porta la bandera preconstitucional, las críticas se han sucedido a lo largo del día en Twitter, donde políticos, periodistas y ciudadanos anónimos han condenado el gesto del torero.

"Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada", escribía la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

Tuiteros anónimos han calificado el suceso de "enaltecimiento del franquismo", de "ignominia", de "insulto a la tauromaquia" y de "vergüenza", unas críticas a las que el torero ha respondido esta tarde.

"Aunque yo no provoqué nada, ni vi el escudo, quiero decir que me siento muy orgulloso de ser torero y ser español, mis colores y mi bandera son los de España, a la cual defenderé siempre, pero quiero matizar que, pese a mi patriotismo, no soy nostálgico de nada y provocador menos", ha concluido Padilla.