TOREOGRAFÍA

El programa oficial de fiestas ha estado salpicado de encierros infantiles simulados, lecciones de tauromaquia para niños, exhibiciones de recortadores, sueltas de vaquillas, corridas de toros, vermús toreros, pegas de forçados, toros de fuego, coloquios diurnos y nocturnos... Quizá temiendo un 'tauroempacho no se contempló degustación de rabo de toro. Loado sea San Mateo. Pero como no hay santo que se precie sin víspera y sin novena, fue replicado con la tradicional protesta de Anima Naturalis en la plaza del Mercado.

En el susodicho se incluía la entrega de premios del XVI Certamen de Pintura Peña Taurina El Quite, en el Centro Ibercaja de San Antón, cuyo fallo ha pintado bonito.

El ganador ha sido el logroñés Jesús Domingo Peña, un joven que ha estudiado Bellas Artes, con una obra pulcramente acabada, que reproduce vestido y algunos trebejos de torear de su abuelo, el que fuera celebrado novillero Chucho Ortega. La obra, de género sentimental, es un culto a la objetividad, un deseo de decirlo todo, al punto de confundirse con una imagen fotográfica.

Acompañando a la obra ganadora puede admirarse una selección de varias premiadas en otras ediciones, entre las que figuran las de los riojanos de adopción Hidalgo Mariscal y García Maza. En la muestra hay realismo, 'robertodominguismo' tardío, expresionismo, abstracción y conceptualismo. Cuando digo puede admirarse no pretendo un quiebro retórico, sino constatar el deleite que me han producido algunas. Hoy, que lo taurino suele ser visto por cada vez más amplios sectores de la sociedad con un indisimulado torcimiento de morro, ¿está justificado un certamen como éste? Sí. Siquiera sea como roborante ante tanta bagatela taurina del programa. Aunque temo que los aficionados a la pintura lo ignoren y a los taurinos fetén sólo les sirva para hinchar el papo cultural y darse más importancia que Don Rodrigo en la horca.

Como los cultos miembros de la Peña El Quite son sensibles a las renovadoras tendencias posmodernas nos ofrecieron años atrás una muestra del riojano G. Ortigosa Yoldi, y en la actualidad, en el Museo, del turolense J. Iranzo, de las cuales me ocupé aquí puntualmente. Celebraríamos que hicieran lo propio con la obra de Laurent Pallatier 'Loren', quizá el artista más vanguardista del género, quien a raíz de ser empitonado en una novillada decidió dedicarse a la plástica. Entonces se encerró con un toro en un chiquero, tras un cristal blindado, para filmar y pintar al animal, en un intento(logrado) de aventar pesadillas. Y ahora desgarra trajes de luces para pintar sobre ellos; escanea vestidos en busca de medallas, desgarrones o zurcidos; invita a figuras del toreo a que mojen la muleta en pintura negra y dejen su trazo sobre tablero o papel; utiliza burladeros deteriorados para plasmar de modo más auténtico lo que siente; realiza carteles, diseña vestidos, decora plazas, etc. Sería un puntazo de los buenos.