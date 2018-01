«Tocar en el Palacio de los Deportes es un salto grande» Tipitako en la final de la Guerra de Bandas del Actual 2017. :: s.s.j. El grupo de Pamplona Tipitako ganó en 2017 la Guerra de Bandas y como premio hoy actuará en el Palacio de los Deportes con Kase.O y Talco Marcos Fernández Cantante de Tipitako S.S.J. LOGROÑO. Jueves, 4 enero 2018, 11:22

Un año después de lograr el triunfo en la Guerra de Bandas de Actual, Tipitako vuelve a Logroño para compartir escenario con Kase.O y Talco. Hablamos con su cantante Marcos Fernández.

-¿Qué recuerdas de la Guerra de Bandas del año pasado?

-Ha sido un año en el que no nos hemos quitado de la cabeza la Guerra de Bandas, la verdad. La recordamos como si fuera ayer, como una aventura y una buena experiencia y ahora a recoger lo sembrado, el premio que consiste en abrir el festival hoy.

LA FRASE«Hoy vamos a ofrecer 'Sonido de bolsillo', lo que es Tipitako, variedad y un tú a tú con el público»

-¿Cómo habéis vivido el 2017?

-Bastante bien, sobre todo de cara a verano que es cuando los conciertos son más abundantes. Ha sido una buena temporada y la guinda, ahora, empezar el año así.

-En mayo publicasteis vuestro tercer disco 'Sonido de bolsillo' ¿qué contiene este álbum?

-Es un disco muy claro. Cuenta, en las diez canciones que tiene, diez historias diferentes con diez estilos diferentes. Es lo que queríamos plasmar. No pretendíamos hacer un disco de temas parecidos, sino que cada canción durase tres minutos y medio y que la próxima fuera totalmente distinta porque es lo que nos define a Tipitako y eso es lo que se ha plasmado. El público es muy selectivo y poca gente escucha un disco un montón de veces. Elige las canciones y aquí puede escoger todas por su variedad.

-¿Qué ofrecerá Tipitako hoy?

-Vamos a ofrecer 'Sonido de bolsillo', lo que es Tipitako, variedad estilística y, como dije en la presentación en Baluarte, un tú a tú con el público. Sobre todo, un respeto a toda la gente que ha pagado una entrada y es más normal que vayan a ver a los otros dos grupos, más conocidos. Nosotros disfrutaremos con ellos e intentaremos gustarles si es la primera vez que nos ven.

-Pasáis de tocar en el Biribay hace un año al Palacio de los Deportes hoy. Un gran salto ¿no?

-Si. La verdad es que hemos tocado en algún escenario grande, pero no tan importante como este. Por ejemplo, en la carpa universitaria de Pamplona actuamos un par de veces y allí van varios miles de personas pero no pagan una entrada por ver el concierto, los estudiantes pasan ahí todo el día y ya está. También teloneamos a Gypsy Kings en la Plaza de los Fueros de Pamplona el 7 de julio del 2017 en los sanfermines y había muchísima gente, pero el Actual es diferente porque el público invierte su dinero y su tiempo en venir a ver conciertos y a mí eso me parece especial. Pero sí que es un salto grande del Biribay al Palacio de los Deportes. Nosotros, encantados.