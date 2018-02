Tecnología 'blockchain' para las ONG Programadores de Málaga desarrollan un sistema para dotar de transparencia las donaciones a las entidades de cooperación R. C. Lunes, 19 febrero 2018, 00:46

málaga. Un grupo de programadores de Málaga ha empleado la tecnología 'blockchain' o de cadena de bloques para desarrollar un sistema que dota de mayor transparencia la financiación de las ONG y da fiabilidad a los donantes, a raíz de la crisis sufrida por la organización Oxfam Intermón. El sistema, ya desarrollado y probado en Málaga, será presentado el próximo 28 de febrero a la organización de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), según han dicho a Efe sus promotores.

Se trata de una 'smart wallet' o cartera inteligente cuyo acceso está protegido por dos claves, una en posesión del donante y otra del profesional que está sobre el terreno resolviendo el problema humanitario en cuestión, y son necesarios ambos permisos para transferir el dinero.

Las donaciones están sujetas a condiciones que justifican que el objetivo de la donación se ha cumplido, de forma que si el objetivo es liberar a una persona de adicciones, el dinero no se libera hasta que no envía sus análisis limpios de drogas.

Si el objetivo es obtener asilo por parte de un refugiado, el dinero se envía a la cartera que se encuentra en el campo de refugiados, pero no se libera hasta que el profesional no envía el documento que acredita la obtención del asilo. De esta forma, se eliminan las incertidumbres de los donantes, que saben que llega el dinero y no se cobra hasta que no se consigue el objetivo y se incentiva tanto a los profesionales como a las personas a las que se les presta ayuda, han explicado.

Se trata de una innovación tecnológica que será ofrecida gratuitamente con licencia Creative Commons a todas las ONG o instituciones que quieran lograr la transparencia en la ayuda al desarrollo o por catástrofes humanitarias. La aplicación, denominada Ethereum, ya se ha puesto en marcha en Málaga con un caso particular: el de Esther, una mujer que tiene dos hijos con su todavía esposo, que permanece en prisión condenado por malos tratos.