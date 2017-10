«Mi teatro solo tiene sentido si es útil» Lluís Homar en 'Tierra baja', la obra que le ha acompañado a lo largo de su carrera y que ahora representa en solitario. / L.R. Uno de los referentes de la escena catalana y española regresa al Bretón interpretando los cuatro personajes del drama rural 'Tierra baja' Lluís Homar Actor y director teatral J. SAINZ LOGROÑO. Sábado, 21 octubre 2017, 00:16

Lluís Homar (Barcelona, 1957) es uno de los grandes actores españoles de cine, televisión y teatro; ganador, entre otros, de premios Goya ('EVA'), Zapping ('23-F: el día más difícil del Rey') y Max ('Terra baixa'). Con más de cuarenta años de carrera, es referente indispensable de la escena catalana y española, cofundador en 1976 del Teatre Lliure, del que fue director entre 1992 y 1998. Después de mucho tiempo regresa al Bretón y al Festival de Teatro de Logroño (en 1999, en la vigésima edición, protagonizaba el 'Hamlet' del Lliure que él mismo dirigía, y un año antes, con La Abadía, 'El señor Puntila y su criado Matti'). Y lo hace precisamente con la versión en castellano de 'Tierra baja', un clásico catalán escrito por Àngel Guimerà en 1895. Homar lo protagonizó por primera vez con solo diecisiete años y repitió en el 90. En el montaje actual, dirigido por Pau Miró y estrenado en 2014, asume el reto, otro más pero quizás el más personal, de encarnar en solitario los cuatro personajes de este drama rural.

-Es un clásico catalán, pero poco conocido hoy fuera de Cataluña.

LA FUNCIÓN 'Tierra baja', de Àngel Guimerà Director Pau Miró Intérprete Lluís Homar Teatro Bretón, 20 30 h.

-Hablamos de una obra con más de cien años escrita en catalán. Paradójicamente se estrenó en Madrid en castellano, en versión de Echegaray y con María Guerrero de actriz protagonista. Y el actor Enric Borrás tuvo gran éxito en ambos idiomas. Es en Cataluña donde es verdaderamente popular, pero ha sido traducida a varios idiomas, hay dos óperas y una película... Es como el 'shakespeare' de la literatura trágica catalana.

-Y una referencia en su carrera.

-Sí, cuando interpreté a Manelic, por primera vez me sentí identificado con un personaje; quería ser él. Luego volví a hacerlo en el último montaje dirigido por Fabià Puigserver. Manelic me marcó y me ha acompañado siempre.

-Háblenos de él.

-No deja de ser un Romeo que baja de las montañas, alguien enamorado del amor. Parece un poco bobalicón al principio, pero, en ese viaje de la tierra alta a la tierra baja, conoce la parte oscura de la vida.

-¿Es usted actor por él?

-Ser actor era mi sueño desde los catorce. Pero fue a través de Manelic que supe que quería ser actor. Yo tengo tres referencias: Marlon Brando, Michael Jordan y Manelic. Hay algo de animalidad en él donde se juntan el hombre y la bestia, algo de organicidad, de verdad... algo limpio.

-¿Por qué interpretar los cuatro personajes del drama en solitario?

-Atravesaba un momento feliz de mi vida y quería trasladarlo al escenario. Entonces surgió, quién si no, Manelic. Pero yo ya era mayor para el personaje y tampoco quería montar la obra para hacer un secundario. La solución se me ocurrió al ver a Nuria Espert en 'La violación de Lucrecia'...

-... Eso era un prodigio.

-Una maravilla. Se lo comenté, porque somos amigos, y ella me ayudó a despejar dudas. Luego hemos trabajado muchos en este proyecto, desde Pau Miró en la dirección hasta Sílvia Pérez Cruz en la música, y, desde luego no es un monólogo sino un drama a cuatro voces. En Logroño haré la función 145.

-Y eso a punto de estrenar 'Cyrano' en el festival Temporada Alta.

-Es dar continuación al mismo proyecto. Siempre aspiro a hacer un teatro de excelencia para el gran público. Los dos son textos muy populares hechos con la mayor calidad. Me gusta sentir que doy lo mejor de mí mismo para este tipo de público.

-¿Aprendió eso en el Teatre Lliure?

-El Lliure fue un regalazo de la vida. Estar con aquel grupo de gente con diecinueve años, involucrado en aquel proyecto y nada más morir Franco, cuando todo estaba todavía por hacer... Allí viví una escuela de teatro y de vida: era un teatro privado con vocación de teatro público, con el referente de Giorgio Strehler y el Piccolo Teatro de Milán, de divulgación de un teatro de arte con el deseo de los que amamos este oficio de querer llegar a un público muy amplio.

-¿Qué significó para la escena española?

-Hoy sigue siendo un gran teatro y coherente con lo que siempre fue, pero entonces íbamos con el movimiento democrático que empezaba a nacer, de respeto a la cultura, de creer que la cultura podía ser un servicio público de primer orden... Fuimos un baluarte del teatro como espacio de reflexión; entretenimiento, por supuesto, pero también pensamiento.

-¿Ha dejado de creer en eso?

-Al contrario, soy más radical. El teatro que yo quiero hacer solo tiene sentido si es útil. Y eso requiere un compromiso y una conciencia, trabajar desde un sitio que no siempre es fácil

-¿Puede la cultura contribuir de algún modo a una solución acordada entre España y Cataluña?

-Evidentemente. Diálogo, respeto, conocimiento del otro... son las palabras que están hoy en boca de casi todos. La cultura es una herramienta perfecta para ello. Yo soy de los que piensa que todo se habría solucionado con un referéndum pactado. Ahora ya todo lo que cabe hacer es sentarse a dialogar.