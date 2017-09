TEATRO FURIOSO

No hay vacaciones mejores que las que uno se toma de sí mismo. Quitarse por unos días el traje de persona hecha, derecha y de derechas y volver a los diecisiete después de vivir un siglo. Como dijera Violeta, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver incluso a los siete, trepar a los árboles e imaginar que, aunque con bastante menos pelo en la cabeza, sigue uno siendo por dentro tan mono como de niño. La infancia es la única patria de la que todos somos nacionalistas y desertores al mismo tiempo. Las vacaciones, una tregua pasajera entre ambos estados que solo pueden prolongar actos al margen de las leyes de la realidad como las artes, el cine, la poesía, la literatura o el teatro. Ahí, en esas insumisas ficciones, el verano es permanente, la playa infinita, inconmensurable la libertad...

Desgraciadamente no todo el orégano es monte. Con Faemino y Cansado me sentí algo mayor; también ellos me lo parecieron. Son como esos viejos amigos de los que esperas que cuenten las mismas locas historias y te ríes con solo verles la cara que ponen porque es la misma cara de aquellos payasos del Retiro de hace treinta años. Pero incluso los amigos resultan pesados en ocasiones y esta vez a mí se me hicieron más bien . Dicen ellos que '¡Quien tuvo retuvo!' y no se lo discuto, pero también es cierto que quien tuvo demasiado a veces ya no retiene como debería; por desgracia, la próstata también actúa en el imaginario teatral y su show era más de hacer pipí que de mearse de la risa. Mucha verborrea de Javier, un Carlos abreviado y el público siempre a favor. Un espectáculo más; sin más.

Su humor surrealista fue esta vez un refugio más aburrido, quizás porque la realidad es ya demasiado absurda. Y seguramente porque también uno mismo es un total sinsentido. Este cierto desencanto de ver que tipos únicos ya no lo son tanto y que se parecen exageradamente a sí mismos minaría las esperanzas en el teatro y su capacidad de transformar precisamente esa realidad. Pero afortunadamente está la furia.

Coincidiendo en una ciudad cada vez más teatral, la compañía argentina Caníbal cerró el I Festival Iberoamericano de Teatro de Logroño con 'Una furia patria'. Teatro esencial sobre la esencia misma del teatro. De la patria de Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y si son grupos independientes americanos los que han de venir a recordarlo, larga vida a FITLO.

Como proclamaban Iñurrieta y Jorge Tesone en 'Crónicas de un comediante': «Queridos amigos, hermanos actores y actrices, en estos momentos de dificultades para los pueblos que sueñan con un mañana más justo y esencialmente humano, serán quizás el arte y el teatro una herramienta eficaz para producir las profundas y colectivas transformaciones anheladas por todos, o tal vez la forma de darle un sentido de belleza, justicia y libertad a nuestros actos».