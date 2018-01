El Teatro Bretón lleva la intriga nórdica a su Ciclo de Cine en VOSE Cartel de la película 'Spoor'. Hoy se proyecta 'Spoor', un thriller de la directora polaca Agnieszka Holland con tintes moralizantes y ecologistas LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 28 enero 2018, 00:57

El nuevo título del Ciclo de Cine en Versión Original del Teatro Bretón traerá esta tarde aires nórdicos al salón logroñés. Suecia, Polonia, Alemania y República Checa comparten producción en 'Spoor', un thriller con tintes ecologistas firmado por la directora polaca Agnieszka Holland, que ya se ha dirigido antes al gran público con los largometrajes 'La semilla del diablo' y la nominada al Oscar 'In darkness', además de con episodios de 'House of Cards', 'Caso abierto' o 'The Wire'.

En el film, Agnieszka Mandat-Grabka interpreta a Janina Duszejko, una excéntrica exingeniera, astróloga y vegetariana que reside en un pequeño pueblo de montaña en la frontera checo-polaca. Un día, sus perros desaparecen y unos meses después, Duszejko descubre el cadáver de su vecino, un cazador furtivo. La única pista sobre su muerte es un rastro de huellas de corzo alrededor de su casa... Con el paso del tiempo, aparecen más muertes espeluznantes con un elemento en común: todas las víctimas eran cazadores que pertenecían a la élite del pueblo. La investigación policial es bastante inútil y Duszejko tiene su propia teoría: los asesinatos los han cometido animales salvajes.

Bajo esa premisa se desarrollan los 128 minutos de duración de la cinta, grabada en inglés y polaco y que le hicieron merecer el premio a Mejor Película en el Fantasia Film Festival de Montreal. Además, 'Spoor' recibió el Premio Alfred Bauer en el Festival de Berlín y su actriz protagonista se hizo con el reconocimiento ex aequo a Mejor Actriz en la Seminci de Valladolid.

La de hoy es la última ocasión del mes para disfrutar cine en versión original en el Teatro Bretón, tras la proyección de la francesa 'Los casos de Victoria' el domingo pasado. La cita es a las 19.30 horas y las entradas tienen un precio único de cinco euros. El ciclo continuará en una semana con aires más mediterráneos, ya que hasta el teatro logroñés llegará 'Corazón puro', manufacturada en Italia por Roberto de Paolis.