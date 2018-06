«Sweet California evoluciona, nosotras crecemos y nuestro público, también» Alba Reig y Sonia Gómez, dos de las componentes originales del grupo Sweet California. :: L.R. Alba Reig y Sonia Gómez Sweet California El trío femenino regresa a Logroño para actuar en el auditorio de Riojaforum dentro de su 'Lady's Tour' DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 2 junio 2018, 13:59

Sweet California regresa a Logroño por cuarta vez en cinco años. El auditorio de Riojaforum acoge hoy, a partir de las 20 horas, la actuación del trío femenino que ahora lideran Alba Reig, Sonia Gómez y Tamy Nsue, con entradas entre 24 y 32 euros, para presentar la reedición de su disco '3' dentro de la gira 'Lady's Tour'.

-Sweet California surgió como hermana menor del grupo Auryn pero, a pesar del cambio de formación, ha acabado superando al hermano mayor, ya separado, ¿no?

-Alba: Yo no lo veo así, ellos siguen siendo unos maestros para nosotras, aunque estén separados. Seguimos en contacto con ellos y nos dan muchos consejos. Estamos muy agradecidas por la ayuda que nos dieron al principio porque fueron como hermanos y nos enseñaban cómo funcionaba todo. Gracias a ellos nos conoce la gente.

-Sonia: Siendo humilde, aún nos queda mucho para superar a Auryn. Es cierto que nos unió la misma productora y nos ayudaron bastante al ser teloneras de su gira.

-Como miembros originales de Sweet California, ¿fue complicado el cambio de Rocío por Tamy?

-Alba: Podría haber sido mucho peor. Tenemos la suerte de tener a una gran amiga a nuestro lado que, además, es una gran artista: Tamy. Ella nos lo puso muy fácil. Con ese cambio yo no me imaginaba empezar de cero con alguien nuevo pero, con esta casualidad, de tenerla al ladito, fue todo muy natural.

-Y se ha acoplado tan bien al grupo que ahora Tamy parece otro miembro original de la banda...

-Alba: Sí. Pero es que lo es porque ya había girado con nosotras desde el primer concierto, aunque de cara a la gente ahora es cuando tiene un papel protagonista.

-¿No se han planteado unas trayectorias en solitario, aunque fueran paralelas a Sweet California?

-Alba: No. De momento, no, porque Sweet California nos quita todo el tiempo, ni siquiera sería viable. Todo este movimiento que tenemos es tan bonito y especial porque estamos juntas, porque de verdad hay una amistad y nos queremos mucho. No me imagino girar sola en una furgoneta, viajando en avión o durmiendo en un hotel, prefiero a mis chicas cerca.

-Sonia: No. El momento ahora es de Sweet California y las tres estamos súper enfocadas en el grupo. Nos queda mucho por delante, aún nos queda mucha ilusión y proyectos juntas, ya habrá tiempo en un futuro de plantear otras situaciones.

-Su público es muy joven, ¿por qué creen que tienen tanto éxito, sobre todo, entre los niños?

-Alba: Por varias razones. Al principio, sobre todo por las redes sociales, había mucho público juvenil. Entonces estábamos muy fuertes en ese ámbito, por eso nació de allí. Además, hicimos varias campañas asociadas a ese 'target': 'Bob Esponja', 'Monster High'... Nos enfocamos mucho en eso, pero estamos agradecidas a esas niñas de 7 años que nos miraban con una carita... También es verdad que con el tiempo se ha ido sumando gente más mayor, se ha notado en el último disco. Y en el próximo creo que se va a notar aún más porque hay un cambio muy maduro. Pero yo estoy muy contenta con mi público.

-Sonia: Aunque hemos hecho canciones para Disney y Nintendo también, yo creo que somos muy alegres y los niños siempre buscan la alegría. Pero se está uniendo un público adolescente con el que también estamos muy contentas.

-¿Plantean un crecimiento de la banda y su música paralelo al de sus seguidores, que se van haciendo mayores también?

-Alba: Sin ir más lejos, el nuevo disco es una apuesta muy arriesgada por nuestra parte. Estuvimos en Miami y en Lisboa buscando sonidos nuevos y, sin quererlo, nos hemos dado cuenta de que lo que está por venir es más adulto, podría decirse. Yo creo que va a encajar muy bien porque nuestro público, eso es cierto, está creciendo con nosotras.

-Sonia: Cuando nos encontramos con algunas chicas que nos siguen desde el principio me asombro porque las recordaba con 16 años y ahora tienen 22... Es muy bonito cómo el grupo evoluciona, nosotras crecemos y nuestro público, también. El nuevo disco es más maduro, se va a notar el cambio.

-¿Eso supondrá, de alguna manera, un abandono total y definitivo de la adolescencia?

-Alba: No. Musicalmente se va a notar, pero nosotras seguimos siendo las mismas que al principio. Visualmente no va a haber ningún cambio, creo, pero en la música sí que hay temas en los que se va a notar la evolución.

-¿Estéticamente también habrá cambios o seguirán con el pelo teñido de color llamativo?

-Alba: El pelo ya es una seña de identidad nuestra y los propios seguidores no nos lo permitirían. Aun así, estamos muy contentas con nuestro 'look'.