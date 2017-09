Los superhéroes del cómic nacional 'La Visión'. Eisner a la mejor serie limitada. :: gabriel h. walta Los premios Eisner, los Oscar del género, avalan el reconocimiento de los autores españoles con siete nominaciones BORJA CRESPO Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

Gabriel Hernánez Walta (Melilla, 1973) se enteró por Twitter, en directo, de que había ganado el premio a la mejor serie limitada en la Comic-Con de San Diego, uno de los mayores eventos del mundo en torno a las viñetas. Se despistó con la diferencia horaria y, cuando creía que todo había terminado y el trofeo había pasado de largo, vio el tuit que anunciaba que 'La Visión' había logrado un Eisner. Es habitual que estos galardones, conocidos como los Oscar del cómic aunque al sector no le gustan las comparaciones con el cine, cuenten con varios españoles entre los nominados y alguno se lleve una grata sorpresa. Este año optaban siete autores en diferentes categorías.

Además de Gabriel H. Walta, tal y como firma en los tebeos para el sello Marvel, llegaron a la final de la Comic-Con Paco Roca, Emma Ríos, Albert Monteys, Pere Pérez, Santiago García y Florentino Flórez. Siete magníficos para los que no hay fronteras. El relieve internacional de los autores españoles es incontestable y se explica en parte porque muchos trabajan para Marvel o DC, aunque el género de los superhérores no es el único que les da alegrías. El vallisoletano David Aja cuenta con la friolera de cinco Eisner: mejor dibujante y portadista en 2013, mejor número ('Hawkeye', 11) y mejor portadista en 2014 y 2016. También tiene un par de Harveys y un Eagle, pero eso es otra historia. Y no es el único que ha cantado victoria al otro lado del Atlántico. En anteriores ediciones, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido triunfaron con 'Blacksad', un best-seller en Europa.

La obra premiada este año es disfrutable sin necesidad de ser seguidor del personaje de La Visión y sus peripecias con Los Vengadores. Antes de los Eisner ya era uno de los éxitos de la temporada. Publicada en nuestro mercado por Panini en dos volúmenes recopilatorios 100% Marvel: 'La Visión: Visiones de futuro' y 'La Visión 2: Poco mejor que una bestia', la historia es una retorcida comedia de situación con villanos al acecho donde el popular superhéroe tiene la necesidad de sentirse humano. Tom King firma el guion y Hernández Walta es el responsable del apartado gráfico.

«Desde que tengo uso de razón me han gustado los tebeos y he querido dibujarlos», explica, influenciado por el trabajo de popes del arte secuencial como Frank Miller, Mike Mignola, Bill Sienkiewicz y Alan Moore. Su estilo pictórico llama poderosamente la atención. De hecho, se afincó en Granada para estudiar Bellas Artes y desde entonces no deja de exponer. «Goya, Rembrandt y Daumier, por ejemplo, son una fuente inagotable de ideas para composiciones». También ha ilustrado libros de texto e infantiles.

Editoriales independientes

Los primeros trabajos de H. Walta para el mercado estadounidense surgieron gracias a su colaboración con El Torres ('El Velo' y 'El bosque de los suicidas'), de amplia trayectoria como guionista de cómics, entre ellos los multiventas protagonizados por El Rubius, el 'youtuber' de moda, con dibujos de Lolita Aldea. «Torres enseñó algunos de mis dibujos y páginas a editores», relata el reciente premio Eisner español. «Empezaron a hacerme encargos algunas editoriales independientes. Disponía de mucha más libertad. Cuando empecé a trabajar para Marvel, me encontré en la misma situación. Mis editores siempre han valorado la iniciativa y que trate de potenciar mi propio estilo. Los plazos de entrega y el ritmo de trabajo son los principales inconvenientes de trabajar para EE UU».

Ganar un Eisner, o simplemente estar nominado, supone un espaldarazo para los creadores, aunque Aja, más que acostumbrado a recibir trofeos, lo relativiza. «El verdadero premio es hacer un buen trabajo del que estés orgulloso, que guste y que venda. Hay que ser consciente de cómo funciona la industria». Albert Monteys, conocido por ser uno de los grandes nombres de la revista 'El Jueves', ahora en 'Orgullo y Satisfacción', ha estado nominado por primera vez en esta edición en el apartado digital gracias a su excelente trabajo en la serie '¡Universo!', disponible 'online' a través de Panel Syndicate. La candidatura le ha servido «para llegar a mucha más gente. Hay que tener en cuenta, eso sí, que hemos tenido mucha más promoción por parte de los medios generalistas españoles porque un español triunfando en el extranjero siempre es noticia», desliza.

«Utilizando una metáfora bien conocida en nuestro gremio y absolutamente absurda, podríamos decir que los Eisner transmiten al cómic el prestigio proporcional de un Oscar radiactivo», añade el teórico y guionista Santiago García, también nominado como editor de 'Panorama. La novela gráfica española', un compendio de historietas realizadas por lo más granado de nuestro cómic, publicado en España por Astiberri.