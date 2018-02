«El sueño de cualquier diseñador que empieza es desfilar en la Samsung Ego» El diseñador riojano Javier González está detrás de la firma recién presentada Urde Studio. :: l.r. El riojano mostró la colección de su marca, Urde Studio, en la pasarela de talentos emergentes de la Madrid Fashion Week Javier González Diseñador de moda MARÍA SOBRINO LOGROÑO. Martes, 6 febrero 2018, 23:49

A Javier González (Cervera del Río Alhama, 1990) le costaba ayer encontrar las palabras. El diseñador riojano acababa de estrenar colección y firma por todo lo alto en la Samsung Ego, la pasarela de talentos emergentes que acoge la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y abría así la puerta a su proyecto, Urde Studio, al mundo de la moda. Tras las primeras celebraciones, González repasa para Diario LA RIOJA las sensaciones y proyectos después de su debut.

-¿Cómo es el día de después de mostrar su colección en la Samsung Ego?

-Estoy todavía sin creerme el sueño que viví ayer (por anteayer). Imagínate, un diseñador de moda siempre sueña con poder desfilar con su colección en la pasarela Mercedes Benz y pasa todo tan rápido, es todo tan intenso, que todavía no soy consciente de lo que ocurrió. Pero valorando lo poco que he podido ver y leer en prensa, por mi parte estoy satisfecho con el trabajo y la verdad, que muy feliz.

-Si la Madrid Fashion Week ya es un objetivo para un diseñador, la plataforma de talentos emergentes que representa la pasarela Samsung Ego no se quedará corta...

-Tiene mucho de especial. Apuesta por los nuevos talentos y es la principal pasarela en la que los jóvenes podemos mostrar nuestro trabajo. La labor de divulgación que hace Samsung Ego con los nuevos talentos de la moda es increíble y el sueño de cualquier diseñador de moda que empiece en este país es poder desfilar en su pasarela.

-¿Cómo ha sido su camino hasta ahí?

-La selección en realidad es muy sencilla. Tienes que enviar un dossier con tu colección en bocetos, explicando el concepto, líneas y materiales y con una sesión de fotos de un mínimo de cuatro prendas. Nuestro dossier se presentó a principios de noviembre con la ilusión de que nos seleccionaran, pero bastante convencidos de que no iba a ocurrir porque es nuestra primera colección y el debut de la marca. En Samsung Ego hay personas que acaban de debutar, pero otros ya tienen una trayectoria más fundada y Urde Studio no tiene asociada ninguna colección aún. Echamos la solicitud para ver si teníamos un poco de suerte, e imagínate la felicidad cuando nos dijeron que habían recibido más de 150 solicitudes y habíamos sido escogidos.

-¿Cuántas personas se seleccionan para la pasarela?

-Se eligen nueve, pero en Samsung Ego participamos diez porque todos los años hay una marca invitada internacional. La mejor colección de la Mercedes Benz de Georgia vino aquí como marca invitada y la ganadora de ayer (por el lunes), que fue Celia Valverde, irá allí en mayo. Pero se seleccionan nueve y que Urde Studio haya estado entre ellas es un honor. La colección es exclusiva para esta pasarela y es el debut de la firma. Todavía no se había presentado ninguna antes.

-Empezando por la puerta grande...

-Exacto. Lo normal es hacer colecciones, presentarlas de una manera más modesta o más casera y que al final, después de ver tu trayectoria, seas seleccionado para estas cosas. Para mí, poder empezar de esta forma es algo increíble.

-Sus prendas para la Samsung Ego se inspiran en los reflejos y sombras de los rayos de sol al entrar por la ventana. ¿La luz es una inspiración puntual o una constante en sus diseños?

-Más que un sello que marque a la firma es el punto de partida del que surgió esta colección. Pero sí que es cierto que la luz es una obsesión personal mía, es lo que configura los espacios y por mi formación como interiorista, más arquitectónica y espacial, es algo que siempre intento aportar a mis diseños, en este caso a través de las luces y sombras que arroja una ventana. Lo que sí define un poco mi manera de enfrentarme a cualquier creación es siempre mucha carga conceptual y mucho pensamiento. Definimos Urde como moda cargada de pensamiento para almas ávidas de verdad. Trata de dejarnos de mera banalidad y de que la gente pueda tener una experiencia cuando adquiera una de nuestras prendas o asista a nuestros desfiles.

-¿Se transmite ese mismo concepto en la elección de materiales?

-Los materiales siempre acompañan a la inspiración y en este caso tenemos, por ejemplo, recursos como aplicaciones de espejo, que nos reflejan esas luces y hacen ese efecto de los rayos entrando por ventanas. Además, intentamos buscar calidad y hacer prendas únicas; seguimos el concepto 'prêt à couture', entre el 'prêt à porter' y la alta costura. Son prendas con mucho cuidado en las que el control del proceso es fundamental, porque el alma de un producto la da el artesano. No me gusta hablar de fabricante porque implica producir en serie, y esto no es ese concepto.

-Ya ha probado la Samsung Ego. Y ahora, ¿qué viene?

-La idea es intentar relajarnos esta semana y empezar a pensar en la colección de primavera-verano, que se presentará en julio. Además, porque Urde se entiende también como un lugar de colaboración entre disciplinas, pretendo colaborar con artistas gráficos, visuales y diseñadores de otras especialidades y hacer proyectos y expresiones distintos en los que la moda sea el hilo conductor.