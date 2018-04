'Como la sombra que se va', de Muñoz Molina, en la final del Man Booker International

'Como la sombra que se va', de Antonio Muñoz Molina, competirá por el Man Booker International, el premio que desde 2016 distingue al mejor libro traducido al inglés durante la temporada literaria. La presidenta del jurado, Lisa Appignanesi, anunció a última hora de la tarde de ayer, en Londres, la media docena de títulos sobre los que debatirán los cinco integrantes del mismo: junto al del escritor andaluz están 'Vernon Subutex 1' de Virginie Despentes; 'Frankenstein en Bagdad' de Ahmed Saadawi; 'The world goes on', de László Krasznahorkai; 'Flights', de Olga Tokarczuk, y 'The White Book', de Han Kang. Los tres últimos no han sido traducidos aún al castellano. Entre los trece integrantes de la lista larga, que se hizo pública hace un mes, estaban 'El comensal', de Gabriela Ybarra, y 'El impostor' de Javier Cercas.

Ahora, el jurado dispondrá de seis semanas, hasta el 22 de mayo, para anunciar el título de la obra ganadora. En 2016, el primer año que se concedió el premio a un solo libro -desde 2005 a 2015 se otorgó de manera bienal a un autor por toda su carrera-, fue para 'La vegetariana', de la coreana Han Kang, aspirante también este año. El año pasado lo consiguió 'A horse walks into a bar', del escritor israelí David Grossman.