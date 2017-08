Soleá marca el camino del MUWI Doble concierto magistral de la hija mejor de Enrique Morente, que protagonizó la segunda jornada del MUWI Rioja Fest, en la que llovió de forma refrescante durante la actuación de The Excitements DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 27 agosto 2017, 09:43

Tendrá que haber un camino. Debe de haberlo, aunque cada vez sea más difícil encontrarlo. Pero destellos como el de Soleá Morente ayudan, si no a encontrarlo, al menos a albergar todavía una mínima esperanza. En medio de un clima musical (y cultural) general donde ya no impera sino que dicta la radiofórmula, la canción tonta, el esfuerzo mínimo, la facha por encima de la labor, el ‘postureo’, artistas como Soleá Morente son un balón de oxígeno. Hay genes, de acuerdo. Y hay carisma, talento, algo innato, una belleza interior que surge como un huracán para arrasar con el MUWI. Da igual lo que haga ya el festival, sus dos conciertos de la segunda edición quedarán ahí, en la memoria, como pepitas de oro halladas en el río.

Soleá Morente, en el escenario Los Tinos / Antonio Díaz Uriel

Soleá Morente protagonizó dos actuaciones diferentes en el MUWI Rioja Fest. Primero actuó sólo acompañada por el guitarrista Eduardo Pacheco en la Sala Los Tinos ofreciendo una perla de flamenco, cuatro preciosas canciones, primero una granaína, después una canción propia (‘Condiciones de luna’), el ‘Vampiro’ de La Bien Querida y, finalmente, un tango de su padre, Enrique Morente. Apareció con falda alta roja y peinado a lo Amy Winehouse y enamoró a los presentes. Nunca antes la sala había estado tan llena. Ni tan silenciosa. Allí hubo magia, fuego, liturgia. Los pelos de punta. Una auténtica maravilla. Y lo mejor, aún quedaba más por disfrutar.

Para hoy La cuarta y última jornada es solidaria y dedicada a la familia

Después, en el escenario Principal, ya con la banda al completo, en la que destacar al bajista Antonio Arias (Lagartija Nick) y el gran batería Mafo (Pájaro Jack), Soleá Morente ofreció un concierto magistral, lleno de una fuerza serena que enamoró a todos los presentes. Para la ocasión eligió un vestido largo y negro que le favorecía mucho más que el anterior y ofreció un repertorio musical de aires flamencos derivado hacia el rock que hizo recordar el ‘Omega’ que su padre grabó con Lagartija Nick. Gran voz, gran estilo, gran acompañamiento sobre el escenario. Soleá interpretó buena parte de las canciones de su primer disco en solitario, ‘Tendrá que haber un camino’, pero también algún tema de Arias y alguna versión. Especialmente magistral, todo un regalo, fue ‘El bello verano’ de Family. El disco ‘Un soplo en el corazón’ debería exigirse a todos los espectadores de este tipo de festivales como un examen de Selectividad. Poemas de Machado y Lorca (‘La ciudad de los gitanos’), canciones de Leonard Cohen (‘Esta no es manera de decir adiós’) y composiciones de La Bien Querida (‘Nochecita Sanjuanera’, ‘Todavía’…), entre nuevos temas propios, todo fue un hermoso sueño del que el público despertó con ‘Tonto’. «¡Necesaria!», gritaba un espectador.

No hay bises

Llama la atención que en el MUWI se conceden pocos bises. De hecho, y a pesar de la maravilla de conciertos que ofreció, a Soleá no le pidieron ninguno. Sí concedió uno The Excitements, que ofreció a continuación una buena dosis de ‘rhythm and blues’ con una exótica Koko-Jean Davis moviéndose sobre el escenario como Tina Turner. Fue un concierto entretenido y refrescante. De hecho, llovió, pero no importó, al contrario, se agradeció el agua. Y es que la tarde había arrancado con un calor sofocante a las 19 horas con La Bien Querida soportando un sol de justicia de frente. Ana Fernández-Villaverde realiza una música con personalidad, en ocasiones enervante, relajante, que merecía un escenario más recogido, sobre todo por el formato acústico, ya que actuó ella sola junto a otro guitarrista. Y el público que disfrutó de su actuación, a pesar de refugiarse bajo unas sombrillas dispuestas sobre las primeras filas, sudó la gota gorda con el sol dándoles en la chepa. Muchas camisas se observaron con chorros de sudor en la espalda. No era para menos.

Sorprendieron las dos baterías y el doble bajo del grupo murciano Perro. Su concierto fue intenso, de rock progresivo, original cuando menos, hasta cuando finalizaron y se pinchó el ‘Me quedo contigo’ de Los Chunguitos. La jornada la cerraron Was, el grupo antes denominado We Are Standard que presentó su último disco, ‘Gau ama’, y El Columpio DJ Set, con sus líderes, los hermanos navarros Raúl y Alberto Arizaleta, poniendo las últimas canciones de la jornada.