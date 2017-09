Soleá ilumina el MUWI Rioja Fest Soleá Morente, en Los Tinos. :: reportaje gráfico: díaz uriel La hija menor de Enrique Morente protagonizó la tercera jornada del festival con una doble actuación llena de magia y carisma, que puso los pelos de punta al público Sábado, 2 septiembre 2017, 23:47

A veces sucede. Un concierto, aunque sea de apenas veinte minutos, hace que valga la pena pagar el abono para un festival como el MUWI Rioja Fest. Eso sucedió ayer con el acústico que protagonizó Soleá Morente en el escenario Los Tinos. La hija menor del maestro puso los pelos de punta a los presentes, abarrotó de espectadores y silencio la sala Los Tinos y ofreció un magnífico recital que puede suponer un punto y aparte en el devenir del festival. Porque aquello fue oro puro. Hubo quilates, magia, carisma. No se puede pedir más. Ni el llanto de un niño iniciado el concierto desentonó.

Pero, como en todas las historias, conviene comenzar desde el inicio. La tercera jornada del MUWI arrancó con la actuación de La Bien Querida en el escenario Principal, lo que supuso toda una heroicidad por el calor soporífero reinante y, sobre todo, el sol que caía a plomo sobre el patio de Bodegas Franco Españolas. Como necesidad imperiosa se colocaron tres sombrillas de la zona 'chill out' frente al escenario para sobrellevar el sol y eso facilitó que un nutrido grupo de seguidores afrontara el concierto en las primeras filas.

Escenarios Principal Las Kasettes, Tailor for Penguins, Mostaza Gálvez, La Vil Canalla y DJ Guatecón. Los Arcos DJ Lugg. Helen Doron Palodú, Amadeus, lindy hop y Poprockers!

Ana Fernández-Villaverde (La Bien Querida) actuó acompañada de un guitarrista eléctrico y con bases programadas, en un formato que bien podría haber merecido un recinto interior, más acogedor. Su música, dulce pero sobria, es hipnótica, produce un eco en la cabeza de quien la escucha. Ella actuó ataviada con un vestido blanco largo de corte 'vintage' que bien podría haber vestido Cecilia y, eso sí, unas gafas de sol para no quedarse ciega. El sol no perdonaba. Finalizó su repertorio de menos de una hora de duración con 'Poderes extraños', una de las canciones de su disco 'Premeditación, nocturnidad y alevosía' cuyo videoclip está rodado en parte en La Rioja.

Un soplo de aire fresco

Sin duda, la estrella del festival fue Soleá Morente, que iluminó la bodega cuando el sol se ocultó tras las nubes y el bochorno, la humedad reinante, hacían temer la lluvia. Soleá fue un soplo de aire fresco, una barbaridad, algo magnífico que los 200 o 300 espectadores que la vieron en directo recordarán toda su vida. Sólo interpretó cuatro canciones: una primera granadina titulada 'Eso nunca lo diré', la nueva canción compuesta por ella misma 'Condiciones de luna', el tema escrito por La Bien Querida que canta ella 'Vampiro' y un tango de Morente. Fue una auténtica delicia. No hay palabras. Y lo mejor de todo es que sólo fue un aperitivo. Soleá apareció vestida y peinada al estilo Amy Whinehouse y le bastó abrir la boca, apenas soltar un quejío para enmudecer al público. Después llegó lo mejor, si cabe. Porque Soleá Morente hizo doblete en el MUWI con una segunda actuación en formato eléctrico, en el escenario Principal, y con Antonio Arias (Lagartija Nick) como uno de sus músicos acompañantes. Arias, parte de la biblia del 'indie' nacional, todo un regalo para el festival, que ayer reunió a cerca de 2.500 espectadores.

Perro actuaron a continuación, ofreciendo un estilo de música distinto, más rockero. Fuera la calma, dentro la celeridad. ¡Incluso tocaron con dos baterías! Aunque al terminar sonó el 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos y resultó perturbador. Lo suyo fue todo intensidad, su música ofrece un ritmo incansable. Pero hubo más, The Excitements y Was completaron una noche llena de magia gracias a Soleá.