Sigmund Freud y el trauma del Nobel La Academia sueca negó su máximo galardón una docena de veces al padre del psicoanálisis, que fue tambien propuesto para el premio de Literatura

Estocolmo. El Nobel ignoró con saña a Sigmund Freud (1856-1939) y el comité que da el prestigioso premio dejó para la posteridad comentarios devastadores sobre el padre del psicoanálisis. Presentado por primera vez en 1915 por el neurólogo norteamericano William Alanson White, Freud fue candidato doce veces y avalado por distintas personalidades hasta 1938, un año antes de su muerte en el exilio londinense. Freud fue además candidato al Nobel de Literatura, se recuerda en vísperas del fallo de las seis categorías de los Nobel de 2017 que se inician el lunes con el de Medicina.

Catorce científicos -varios laureados con el Nobel- apadrinaron en 1937 al psiquiatra vienés, a quien no dudaban en comparar con Copérnico y Darwin. Fue en vano. Rápidamente «comprendió que no podía acceder a un Nobel científico. El psicoanálisis no podía ser considerado una ciencia, ya en aquella época. Y eso le hirió», explica Elisabeth Roudinesco, autora de 'Sigmund Freud en su tiempo y en el nuestro'.

La princesa Marie Bonaparte, amiga y traductora de Freud, movilizó respaldos para la concesión del Nobel de Literatura al septuagenario genio, que padecía un cáncer de mandíbula desde 1919. Fue el escritor francés Romain Rolland, Nobel de Literatura en 1916, quien en 1936 lo solicitó para Freud, que no publicó una línea de ficción en toda su vida. «Freud no merece los laureles del poeta, aunque como científico hizo mucha poesía», dijo Per Hallström, entonces secretario perpetuo de la Academia. Se lo llevó el dramaturgo norteamericano Eugene O'Neill. «La competencia era muy animada» en aquel año, dice 80 años más tarde Odd Zsiedrich, el director administrativo de la Academia sueca.

En 1928 fue Albert Einstein quien se negó a apoyar la candidatura de Freud al Nobel de Medicina. «Soy incapaz de formarme una opinión de fondo acerca de las teorías freudianas, y menos aún emitir un juicio autorizado», señaló Einstein.