La SGAE librará en otoño la nueva y decisiva batalla por su futuro Adelanta al 26 de octubre unas elecciones que dejan fuera de la liza a Fernández Sastrón y retrasan los estatutos MIGUEL LORENCI MADRID. Miércoles, 11 julio 2018, 00:16

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebrará sus decisivas elecciones a la presidencia el próximo 26 de octubre. Se decidió así por 20 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, resultado que evidencia la profunda división en una junta directiva compuesta por 39 miembros. En su reunión extraordinaria votó ayer la última propuesta del contestado presidente de la institución, José Miguel Fernández Sastrón, que aborda así el final de su mandato y se queda fuera de los comicios. La junta acordó también que el 10 de septiembre se formalicen las candidaturas a la presidencia de la SGAE.

Sastrón no podrá presentarse, ya que las elecciones se regirán por los actuales estatutos de la casa. El máximo responsable de la SGAE desde 2016 queda así en una situación de interinidad y no podrá redactar los nuevos estatutos que se reclaman a la institución desde la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) y que debería presentar antes del 15 de julio al Ministerio de Cultura para adaptarse a la normativa europea. El consejo de dirección de la casa acordó a principios de mes modificar el calendario previsto para aclarar el futuro de la entidad, que tenía señaladas sus determinantes elecciones para diciembre. Adelantarlas a octubre supone que los comicios se celebren bajo los estatutos actuales y dejar para más adelante la elaboración, aprobación y presentación de los nuevos estatutos a los que obliga el marco normativo de la UE. No habra sanción de Cultura por el retraso. La asamblea general con la oposición en bloque rechazó el pasado 29 de junio la gestión, las cuentas de 2017 y una primera propuesta de estatutos que permitían la reelección de Fernández Sastrón, una posibilidad que la oposición calificó como un 'madurazo' del actual mandatario. Elegido presidente de la SGAE por primera vez en abril de 2016, tras imponerse a Antonio Meliveo Mena en una ajustada votación, Sastrón superó una moción de censura en septiembre pasado, sumando 20 votos a favor de su permanencia de los 39 posibles.

Sus opositores volvieron a reclamar ayer el «cese fulminante» de Sastrón y de su dirección colegiada, por entender que es el único camino para asegurar que las nuevas elecciones «sean limpias y democráticas». Entienden que si Sastrón sigue en su puesto tutelará la elegibilidad de los posibles candidatos, ejercerá presiones sobre los socios, y controlará la comunicación con la prensa, «áreas sensibles cuya absoluta imparcialidad es esencial para las futuras elecciones» según la oposición. El aplazamiento a octubre hace imposible cumplir el plazo que establece el real decreto aprobado el pasado mes de abril que modifica la Ley de Propiedad Intelectual y según el cual las entidades de gestión de derechos como la SGAE disponían de tres meses desde su aprobación -hasta el próximo 15 de julio- para adaptar sus estatutos y presentarlos ante el departamento que dirige José Guirao, que tutela por ley a estas entidades. Ante el aplazamiento, el ministerio admite que no iniciará «por el momento» un procedimiento sancionador contra la SGAE por incumplir el plazo de aprobación de estatutos. Reitera, con todo, que sigue «con preocupación» los acontecimientos que se suceden en el palacio de Longoria, sede de la sociedad de gestión de derechos. Se reconoce desde el departamento que dirige Guirao que la convocatoria anticipada «abre un nuevo escenario al entrar en funciones la junta directiva» y que eso supone que no se pueden adoptar «decisiones que excedan de la gestión ordinaria de la entidad». El ministerio insiste en que seguirá «muy atento y vigilante» para lograr «que se cumpla la legalidad en el periodo electoral y respecto a la elaboración de los nuevos estatutos». No descarta que los técnicos de la SGAE puedan trabajar en una adaptación de los estatutos a la nueva directiva europea, de modo que tras las elecciones y una vez que tome posesión la nueva junta directiva tras los valide y convoque una asamblea para su ratificación.