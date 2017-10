SENTIDO DEL ABSURDO

I

Somos muy idiotas los Smith del mundo civilizado, ya seamos ingleses o austrohúngaros. Nos estorba la inteligencia como un sombrero que nos viene grande y resultamos igual de ridículos haciendo como que no pasa nada. Ionesco ya se reía de nosotros hace más de medio siglo y hoy su artefacto burlesco sigue explotándonos en la cara porque somos tan absurdos o más que entonces. Su comedia, una tragedia en realidad sobre la incomunicación y la catalepsia social, dejó perplejos a 'los notables', como llamaba a aquellos espectadores finos del teatro fino de mitad del XX. Quedaban también algo irritados sin saber muy bien qué era aquello que acababan de ver: '¿Cantante, qué cantante? ¿Y calva? Yo no he visto a nadie calvo. ¿Y a qué demonios venía todo ese molesto cacareo?...'

Pero no hay cacareo mayor y más ensordecedor barullo que el estado alarmante de la realidad, entre extraña y catatonia. Hoy Ionesco seguiría burlándose de nosotros, aparentando controlar lo que ocurre en nuestras vidas. En eso, en sinsentido, la realidad sí supera la ficción. A mí, que sigo intentando infructuosamente interpretar el absurdo cotidiano, 'La cantante calva' me sirve de alivio. Y la de Luis Luque, además, me deleita con una inteligente puesta en escena.

Es difícil vencer la tentación de desparrame y convertir en opereta ese texto tan delirante como exigente, pero el montaje es estrictamente fiel al original, y las intenciones del autor están interpretadas por el director con todo sentido del sinsentido nada abstracto que encierran. Hay riesgo, y no en levantar una obra cumbre del teatro del absurdo que nadie va a cuestionar, sino en atreverse a no domesticarla a gusto del público actual.

Y eso es gran mérito de Fernando Tejero, Adriana Ozores y compañía, perfectos todos, brillantes y rigurosos como autómatas en medio de ese manicomio ionesquino en el que se han atrevido a encerrarse. Se han atrevido, sobre todo, a desvestirse de sus cómodos personajes televisivos y ameterse en una ratonera para averiguar que de verdad son grandes actores. Ingleses.

Y mostrarnos que por suerte los policandros todavía brillan en el bosque y que el progreso social está mucho mejor con azúcar.