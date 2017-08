SATISFACCIÓN EN EL MÁS ALLÁ

Contento tiene que estar Emilio García Moreda, allá donde se encuentre, con este nuevo Mazacote de Barro, en el que participa un amigo, un discípulo, y los amigos y discípulos de ellos. Una exposición que es un babel de estilos. No siempre es cierto que en la variedad está el gusto. Sin embargo, al alcalde de Alberite debe de parecerle un gran logro, a juzgar por las palabras de presentación de la trigésimo novena edición: «Por la categoría de los artistas que van a participar en la exposición y la calidad de sus obras, creemos que esta muestra recoge lo mejor del arte contemporáneo riojano en la actualidad». ¡Hala! En casos así me viene a mientes Braudrillard: «La mayor parte del arte contemporáneo se dedica a apropiarse de la banalidad, el despojo y la mediocridad como valor y como ideología».

Cierto que en ella están obras de algunos de los mejores artistas riojanos de esta hora, pero también la de otros bastante ramplones. El que expongan casi siempre los mismos resulta harto sospechoso; sobre todo porque hay unos cuantos que pertenecen al 'clan', 'combo' o 'grupúsculo' de Santa Lucía (de todas esas maneras se refieren a ellos artistas que no han colgado ahora). Lo dicen por la 'vista' que tiene para negociar con las instituciones. No sé si quienes así atacan se han parado a pensar que, acaso, quienes exponen con tanta frecuencia es por su generosa disponibilidad. Empero, resulta extraño que Aguado, Birigay o Lanchares, que en parte viven de dar clases, no estén en ella. Por no hablar de las ausencias de Ropero, Xubero, etc. Aunque algunos 'exilios' no se deban a una exclusión por parte del comisariado, sino a que hace años decidieron no concurrir.

Parte de las obras que se muestran son difícilmente asimilables por las molleras de los alberitenses, aunque a éstos parece importarles más el espíritu festivo que se respira en el pueblo, la ocasión de sentirse hospitalarios, y el 'vino riojano y aperitivo' del día de la inauguración, que las 'delicatessen' artísticas que les ofrecen en el Colegio Avelina Cortázar hasta el 10 de septiembre. Son de Balanza, Bastida, Carbonell, Castellot, Cenzano, Corres, De Blas, García Pozuelo, Jubera, López Garrido, Navaridas, Olarte, Ortega, Reyes, Rosales, Rubio, Sáenz, A. Sarramián y J. Sarramián.

No puede decirse, pues, que esté la flor y nata de la plástica riojana. Si acaso la flor. O la nata, pero la montada (por el aire incorporado), por la hinchazón de algunos artistas. De seguir así, la gente acabará yendo a esas inauguraciones no a ver Arte, sino a merendar con la familia, como años ha hacía un crítico afincado en Portugalete y veraneante en Fuenmayor.

Y conste que el crítico -al que le interesan mucho las vanguardias y disfruta en su casa de varios balanzas, lópezgarridos, navaridas y olartes - deplora tener que descender a dar cuenta de la retórica de vecindonas con que se aluden algunos en la 'corrala' de la plástica riojana.