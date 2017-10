Un salto de altura para un retrato íntimo Imagen de la serie 'Ingrávidos' que Ángel Sánchez presenta en el Salón de Otoño de París. Ángel Sánchez regresa estos días al Salón de Otoño de París con la fotografía 'Levitación' ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Viernes, 13 octubre 2017, 00:17

Septiembre del 2015 en Bilbao. Los mejores clavadistas de altura compiten en la Red Bull Cliff Diving, lanzándose desde 27 metros de altura sobre la ría. Y allí está Ángel Sánchez, con su cámara y en el lugar preciso para captar un instante muy concreto del salto efectuado por el mexicano Jonathan Paredes. Sabía de su pirueta tras asistir a un entrenamiento previo, buscó el momento exacto y disparó. Clavó la foto.

'Levitación' es una imagen buscada y -como dice- un autorretrato de su alma. «Transmite el momento en el que me encuentro ahora; de paz, de tranquilidad». Es la única imagen en color de su serie 'Ingrávidos', donde aparecen otros saltadores y otras piruetas del mismo campeonato. «Toda la serie habla del momento de decisión, de lanzarte a hacer las cosas, de no saber si dejarte llevar o darte un impulso y asumir las decisiones que tomas», explica este publicista y amante de la fotografía, afincado en La Rioja desde hace treinta años.

Con su foto 'Levitación' regresa este año al Salón de Otoño de París, desplegado en la avenida de los Campos Eliseos desde ayer y hasta el próximo domingo. Cerca de 900 artistas y profesionales de distintas disciplinas (pintura, escultura, fotografía, grabado, dibujo, libros de artistas, artes aplicadas...) se dan cita en este gran escaparate del arte, donde Ángel Sánchez se estrenó el pasado año con su fotografía 'Ritual de purificación' tomada en un templo de Bali.

Ángel Sánchez

Volver a ser seleccionado para esta edición es un orgullo para él, si bien su intención no es otra que aprender. «Creo que París te pone en tu sitio y yo solo vengo a aprender, a disfrutar y compartir», nos comenta desde la ciudad del Sena. Y aunque asiste a este salón sin grandes pretensiones, reconoce que le han llamado de varias galerías para exponer en Nueva York, Francia... «pero no estoy en ese nivel», reconoce. Este año ha expuesto en Plencia, en el Palacio Olaso Jauregia de Trapagaran (Vizcaya), en el Hotel Marqués de Vallejo de Logroño y en el Photomuseum de Zarauz.

Metáfora

En el momento actual Ángel Sánchez se encuentra cómodo, «como levitando». Y así retrata su espíritu en la imagen que estos días expone en París. Una fotografía que también sirve de metáfora a su salto hacia la fotografía. «Yo soy un profesional de la publicidad pero también tengo otra vertiente más personal, más íntima y pretendo dar el paso de decir 'me voy a exponer', 'voy a decir lo que siento a través de mi fotografía'. Me he lanzado de la publicidad a la fotografía, al arte, al Salón de Otoño».

El saltador Jonathan Paredes también conoce 'Levitación', «le mandé la foto por Instagram, le gustó muchísimo y me dio las gracias».